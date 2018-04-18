В Вилейке появилась услуга «Социальная передышка»: для кого она и как работает?

Новости Беларуси. Новая услуга «Социальная передышка» появилась в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она предназначена для семей, где есть дети с ограниченными возможностями. Родители могут пригласить специалиста для ухода за сыном или дочерью. А сами заняться своими делами или просто отдохнуть.

Мини-отпуск можно получить в субботу на 4 часа. Нужно только заранее написать заявление в местном территориальном центре социального обслуживания. Но следует учесть, что услуга – платная.

Светлана Павлова, заведующая отделением Вилейского территориального центра социального обслуживания населения:

Родители могут не волноваться, что их дети будут без контроля и без присмотра. Потому что наши специалисты помогут детям: и научат их творчеству, и присмотрят за ними, и при необходимости покормят. Поэтому весь спектр услуг мы окажем.