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В Вилейке появилась услуга «Социальная передышка»: для кого она и как работает?

18 апреля 2018 15:09
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Новости Беларуси. Новая услуга «Социальная передышка» появилась в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейке появилась услуга «Социальная передышка»: для кого она и как работает?-1

Она предназначена для семей, где есть дети с ограниченными возможностями. Родители могут пригласить специалиста для ухода за сыном или дочерью. А сами заняться своими делами или просто отдохнуть.

В Вилейке появилась услуга «Социальная передышка»: для кого она и как работает?-4

Мини-отпуск можно получить в субботу на 4 часа. Нужно только заранее написать заявление в местном территориальном центре социального обслуживания. Но следует учесть, что услуга – платная.

В Вилейке появилась услуга «Социальная передышка»: для кого она и как работает?-7

Светлана Павлова, заведующая отделением Вилейского территориального центра социального обслуживания населения:
Родители могут не волноваться, что их дети будут без контроля и без присмотра. Потому что наши специалисты помогут детям: и научат их творчеству, и присмотрят за ними, и при необходимости покормят. Поэтому весь спектр услуг мы окажем.

В Вилейке появилась услуга «Социальная передышка»: для кого она и как работает?-10

Передохнуть можно и дольше. Для этого в Минской области есть дома-интернаты, где пребывание ребенка длится около 28 дней. И это даже полезно для самих детей-инвалидов. Ведь в центрах созданы все условия для всестороннего развития и социальной адаптации.

# общество # Социальная помощь # Фотофакт # Светлана Павлова

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