Александр Лукашенко возложил цветы к памятнику национальному герою Молдовы – Штефану Великому

Новости Беларуси. 18 апреля Александр Лукашенко прибыл в Кишинёв. В конце первого дня официального визита в Молдову Президент почтил историческую память молдавского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Глава государства возложил цветы к памятнику национальному герою страны – Штефану Великому. В Средневековье он правил Молдавским княжеством и активно боролся за независимость своего народа.

Кстати, памятник дважды вывозился в Румынию, а затем возвращался домой. Сейчас этот монумент – визитная карточка Кишинёва и символ Молдовы.