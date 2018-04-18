Александр Лукашенко возложил цветы к памятнику национальному герою Молдовы – Штефану Великому

Новости Беларуси. 18 апреля Александр Лукашенко прибыл в Кишинёв. В конце первого дня официального визита в Молдову Президент почтил историческую память молдавского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 18 апреля Александр Лукашенко прибыл в Кишинёв. В конце первого дня официального визита в Молдову Президент почтил историческую память молдавского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства возложил цветы к памятнику национальному герою страны – Штефану Великому. В Средневековье он правил Молдавским княжеством и активно боролся за независимость своего народа.
Кстати, памятник дважды вывозился в Румынию, а затем возвращался домой. Сейчас этот монумент – визитная карточка Кишинёва и символ Молдовы.
18 апреля белорусская делегация официально открыла бюст первому белорусскому первопечатнику Франциску Скорине.