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Александр Лукашенко возложил цветы к памятнику национальному герою Молдовы – Штефану Великому

18 апреля 2018 17:01
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Новости Беларуси. 18 апреля Александр Лукашенко прибыл в Кишинёв. В конце первого дня официального визита в Молдову Президент почтил историческую память молдавского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко возложил цветы к памятнику национальному герою Молдовы – Штефану Великому-1



Глава государства возложил цветы к памятнику национальному герою страны – Штефану Великому. В Средневековье он правил Молдавским княжеством и активно боролся за независимость своего народа.

Александр Лукашенко возложил цветы к памятнику национальному герою Молдовы – Штефану Великому-3

Кстати, памятник дважды вывозился в Румынию, а затем возвращался домой. Сейчас этот монумент – визитная карточка Кишинёва и символ Молдовы.

Александр Лукашенко возложил цветы к памятнику национальному герою Молдовы – Штефану Великому-6

18 апреля белорусская делегация официально открыла бюст первому белорусскому первопечатнику Франциску Скорине.

Александр Лукашенко возложил цветы к памятнику национальному герою Молдовы – Штефану Великому-9

# общество # Фотофакт # Беларусь-Молдова

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