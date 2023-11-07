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Нейросети помогают белорусским медикам во время сложных операций. Рассказываем о возможностях ИИ

07 ноября 2023 08:44
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Искусственный интеллект набирает обороты, новые технологии и оборудование поражают. Сверхразум с каждым днем становится популярнее.

Нейросети помогают белорусским медикам во время сложных операций. Рассказываем о возможностях ИИ-1

Сергей Кругликов, генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси, доктор военных наук, кандидат технических наук, доцент:
Нейросети сейчас применяются практически во всех областях. Вот, к примеру, процесс сортировки яблок. Производительность 2,2 тонны яблок в час. Вероятность правильного состояния яблока составляет не менее 80 %.

Диагностировать болезнь можно в один клик!

Нейросети помогают белорусским медикам во время сложных операций. Рассказываем о возможностях ИИ-4

Эдуард Снежко, заведующий лабораторией анализа биомедицинских изображений ОИПИ НАН Беларуси:
Мы работаем не только с рентгеновским изображением, но и с гистологическими. Каждое изображение полнослайдовое, снято со стекла под микроскопом. Я могу по нему путешествовать как по Google-карте.

Нейросети не только выявляют болезни по снимкам, но и подсказывают врачам планы лечения больных, помогают найти патологические изменения на ранней стадии и даже подсказывают во время сложных операций!

Нейросети помогают белорусским медикам во время сложных операций. Рассказываем о возможностях ИИ-7

Эдуард Снежко:
Для планирования операций на тазобедренном суставе в РНПЦ травматологии и ортопедии мы разрабатывали систему, которая позволяет виртуально загрузить изображение и виртуально провести операцию, то есть разрезать какую-то часть кости. Все это на компьютере.

Подробности в видеоматериале.

# Искусственный интеллект # общество # Сергей Кругликов # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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