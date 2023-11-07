Нейросети помогают белорусским медикам во время сложных операций. Рассказываем о возможностях ИИ

Искусственный интеллект набирает обороты, новые технологии и оборудование поражают. Сверхразум с каждым днем становится популярнее.
Искусственный интеллект набирает обороты, новые технологии и оборудование поражают. Сверхразум с каждым днем становится популярнее.
Сергей Кругликов, генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси, доктор военных наук, кандидат технических наук, доцент:
Нейросети сейчас применяются практически во всех областях. Вот, к примеру, процесс сортировки яблок. Производительность – 2,2 тонны яблок в час. Вероятность правильного состояния яблока составляет не менее 80 %.
Диагностировать болезнь можно в один клик!
Эдуард Снежко, заведующий лабораторией анализа биомедицинских изображений ОИПИ НАН Беларуси:
Мы работаем не только с рентгеновским изображением, но и с гистологическими. Каждое изображение полнослайдовое, снято со стекла под микроскопом. Я могу по нему путешествовать как по Google-карте.
Нейросети не только выявляют болезни по снимкам, но и подсказывают врачам планы лечения больных, помогают найти патологические изменения на ранней стадии и даже подсказывают во время сложных операций!
Эдуард Снежко:
Для планирования операций на тазобедренном суставе в РНПЦ травматологии и ортопедии мы разрабатывали систему, которая позволяет виртуально загрузить изображение и виртуально провести операцию, то есть разрезать какую-то часть кости. Все это на компьютере.
Подробности в видеоматериале.