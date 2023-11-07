Нейросети помогают белорусским медикам во время сложных операций. Рассказываем о возможностях ИИ

Искусственный интеллект набирает обороты, новые технологии и оборудование поражают. Сверхразум с каждым днем становится популярнее.

Сергей Кругликов, генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси, доктор военных наук, кандидат технических наук, доцент:

Нейросети сейчас применяются практически во всех областях. Вот, к примеру, процесс сортировки яблок. Производительность – 2,2 тонны яблок в час. Вероятность правильного состояния яблока составляет не менее 80 %. Диагностировать болезнь можно в один клик!

Эдуард Снежко, заведующий лабораторией анализа биомедицинских изображений ОИПИ НАН Беларуси:

Мы работаем не только с рентгеновским изображением, но и с гистологическими. Каждое изображение полнослайдовое, снято со стекла под микроскопом. Я могу по нему путешествовать как по Google-карте. Нейросети не только выявляют болезни по снимкам, но и подсказывают врачам планы лечения больных, помогают найти патологические изменения на ранней стадии и даже подсказывают во время сложных операций!