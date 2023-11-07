Стадион откроют в Лельчицах, а в Жлобине машины поедут по новому мосту
Новости Беларуси. Ни один праздник не обходится без подарков. Каждый год к 7 ноября по всей стране открываются новые и реконструируются действующие объекты. От молочно-товарных комплексов до детских садов и школ – все то, что сделает жизнь белорусов еще лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении всей недели в разных уголках страны ножницы разрезали алые ленты. Жители Гродно получили новую объездную дорогу – к слову, раньше срока – и поликлинику. Уникальный объект начал работу в столице, речь о центре симуляционного обучения медиков. Детские сады, спортивные центры, общежития для студентов, мусороперерабатывающие комплексы, фермы.
Череда открытий продолжится и 7 ноября. В Лельчицах двери для посетителей распахнет новый стадион, а в Жлобине первые авто проедут по новому мосту, который свяжет спальные микрорайоны с промышленной частью города.