Стадион откроют в Лельчицах, а в Жлобине машины поедут по новому мосту

Новости Беларуси. Ни один праздник не обходится без подарков. Каждый год к 7 ноября по всей стране открываются новые и реконструируются действующие объекты. От молочно-товарных комплексов до детских садов и школ – все то, что сделает жизнь белорусов еще лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.