День молодёжи отмечается 24 июня в Беларуси

Новости Беларуси. Юношей и девушек с праздником поздравил Президент. Обращаясь к ним, Александр Лукашенко подчеркнул, что право жить на родной земле, учиться, работать, мечтать и строить планы на завтрашний день – это большое счастье и большая ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси молодежная политика давно стала одним из приоритетных направлений в деятельности государства. Только за последние несколько лет реализовано множество знаковых программ и проектов.