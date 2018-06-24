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День молодёжи отмечается 24 июня в Беларуси

24 июня 2018 11:41
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Новости Беларуси. Юношей и девушек с праздником поздравил Президент. Обращаясь к ним, Александр Лукашенко подчеркнул, что право жить на родной земле, учиться, работать, мечтать и строить планы на завтрашний день – это большое счастье и большая ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День молодёжи отмечается 24 июня в Беларуси-1

В Беларуси молодежная политика давно стала одним из приоритетных направлений в деятельности государства. Только за последние несколько лет реализовано множество знаковых программ и проектов.

День молодёжи отмечается 24 июня в Беларуси-4

Условий, для того, чтобы каждый мог сполна реализовать себя в жизни: добиться творческих высот, сделать карьеру – предостаточно. В сам же праздник во всех регионах проходят различные события и мероприятия.

# Молодежь Беларуси # общество # Фотофакт

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