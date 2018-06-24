Какие планы у БРСМ, заставляют ли студентов вступать в организацию, и что объединяет молодёжь Беларуси? Интервью с Дмитрием Воронюком

Новости Беларуси. Организация, объединяющая молодых людей всей Беларуси, – БРСМ. Не так давно на съезде был избран новый лидер – Дмитрий Воронюк, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Молодежные субкультуры Минска на берегу Комсомольского озера. Репортаж СТВ Вместе с ним мы отправились на молодежный фестиваль субкультур – на других посмотреть и себя показать. И поговорить о настоящем и будущем одного из самых крупных общественных объединений страны.

Юлия Огнева, СТВ:

Здравствуйте, Дмитрий! Расскажите, во что играли?

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:

Здравствуйте! VR-технологии вступают уже, и уже здесь, на молодежных площадках, есть возможность у каждого попробовать поиграть в самые различные современные виды игрушек. Юлия Огнева:

Вы уже наверняка были здесь чуть раньше, чем мы. Что самое интересное? Дмитрий Воронюк:

Всё интересно. Можно такой круг сделать.

Юлия Огнева:

Подсчитываете, сколько вас? Дмитрий Воронюк:

Мы подсчитываем. Нас 23 % от всех молодых жителей Республики Беларусь. Юлия Огнева:

Какие самые главные задачи стоят сейчас перед вами? Что бы вы хотели изменить? Потому что понятно: обновление – это совершенно естественный процесс для любой организации, особенно в мире, где всё так быстро меняется. Дмитрий Воронюк:

Сегодня настало именно то время, когда нужны свежие идеи, нужен новый подход к самым различным мероприятиям. И, конечно, не получится сделать это очень быстро. Мы делаем это поступательно. Сегодня мы пытаемся эти идеи и это видение собрать от каждой первичной организации нашей страны. Самая главная общая задача союза молодежи – приносить пользу стране. Как это делать – над этим мы сейчас работаем. Мы планируем измениться внешне, но, сами понимаете, объективно без изменений внутренних внешний лоск и измена ни к чему не приведет. Нам надо измениться ментально, причем изменить как отношение внутреннее организации к самой себе, так и отношение лично ваше, ваших друзей, всей молодежи, старшего поколения – любого человека, который сегодня живет в Беларуси, чтобы у него изменилось отношение.

Юлия Огнева:

Но это какое время – год, два? Дмитрий Воронюк:

Я думаю, несколько месяцев. Юлия Огнева:

То есть за год управитесь? Дмитрий Воронюк:

Полностью нет, но что-то изменим. Юлия Огнева сделала забавное селфи с первым секретарём ЦК БРСМ

Юлия Огнева:

Дмитрий, вы так всё хорошо рассказываете – бодро, весело. Может быть, и хотелось бы вступить в вашу организацию, да как-то репутация не всегда у вас такая, чтобы ах. Говорят, что заставляете студентов вступать в БРСМ. Так ли это? Дмитрий Воронюк:

Когда мы создавали эту организацию, хотелось, чтобы каждый в ней был. Может, когда-то какие-то были моменты. Но сейчас не ни единого доказательства, чтобы такое было. Но это и наша вина, потому что часто мы не рассказываем педагогам-организаторам о наших новых программах, как нужно рассказывать об организации и так далее. Юлия Огнева:

Это проект сегодня собрал нас здесь. Что планируете в ближайшее время – топ-3, может быть?

Дмитрий Воронюк:

Если отталкиваться от этого проекта, день молодежи на «Славянском базаре» – 14 июля, где у нас пройдут финалы самых интересных субкультурных направлений – это финал Кубка Беларуси по воркауту, финал Чемпионата Беларуси по скейтбордингу. Номер 2 – это, конечно, день вышиванки – 2 июля. Площадка возле Дворца спорта. Также это будет во всех точках Беларуси, в областных центрах. Вход – на себе вышиванка, это элемент орнамента, это элементы нашего флага – красного, зеленого орнамента – три составляющих. Поэтому приходите.

Скоро День Независимости – 3 июля. Мы хотим, чтобы стартовал наш новый патриотический проект, который будет направлен на восстановление памяти. Мы считаем, что мощное движение памяти должно быть у молодежи, во-первых, чтобы отстаивать все самые различные нападки людей, которые пытаются переписать историю; во-вторых, мы считаем очень важным сегодня восстановить братские могилы, сожженные деревни, самое главное, где быть может собирались партизаны. В течение года мы будем это развивать, чтобы в следующем году мы могли устраивать целые города партизанов, деревни партизанские тоже в самых различных точках Беларуси. Нам действительно есть здесь, в чем гордиться.