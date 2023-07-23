Нехватка узких специалистов, графики работы поликлиник. Президентская комиссия проверила систему здравоохранения Солигорска

Новости Беларуси. А сейчас к медицине. Тем более, что к этой сфере есть вопросы, в том числе у специальной комиссии, которая работает по поручению главы государства. Специалисты собирают анамнез белорусского здравоохранения, чтобы понять, где болит и как лечить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Солигорск. Центральная районная больница обслуживает население района, а также оказывает помощь пациентам из семи районов южной части Минской области. 1 200 мест и больше 3 000 амбулаторно-поликлинических посещений в смену. Травматологическая, хирургическая, акушерско-гинекологическая помощь. И больше 2 тысяч человек, обеспечивающих работу центра. Казалось бы, людей хватает. Но не все так просто. Авторитет подрывает проблемная ниша – нехватка узкоспециализированных специалистов. Выявился и еще один нюанс, который ухудшает самочувствие районной больницы. Не все услуги поликлиники доступны. Как пообещал главврач, через максимум три недели все отделения будут работать по удобному для посетителей графику – с 8:00 до 20:00.

Александр Кисель, главный врач УЗ «Солигорская ЦРБ»: Проведено рабочее совещание, мы пересматриваем графики работы наших поликлиник, чтобы увеличить доступность медицинской помощи. Пересматриваем работу кабинетов эндоскопии, ультразвуковой диагностики, чтобы минимизировать нахождение пациентов в листах ожидания на проведение исследования, оперативных вмешательств. В общем, эта работа носит системный характер.

Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:

Нам было очень приятно посещать этот колледж, потому что это достойное образовательное учреждение с правильной материально-технической базой, где студенты могут отрабатывать те практические навыки, которые им непосредственно будут нужны в работе. И если у нас все медицинские колледжи организованы по такому принципу, то, думаю, у нас есть все, чтобы готовить качественный медицинский персонал.

Мониторинг объектов здравоохранения продолжается. Какие проблемные моменты выявили в Минской области?

В 2023 году в колледже выпустили 164 молодых специалиста Все они 100-процентно распределены. В основном география первого места работы – Минская область. По истечении года работы на каждого выпускника из районной больницы получают характеристику. Она носит скорее рекомендательный характер, подсказывает, на что стоит акцентировать большее внимание в образовательном процессе. Свои пожелания педагоги получили и от членов мониторинговой комиссии.