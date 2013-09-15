Негорельский учебно-опытный лесхоз - вторая альма-матер студентов БГТУ

Профессиональный праздник 15 сентября отмечают работники лесного хозяйства Беларуси. Зеленые богатства страны в руках более 40 тысяч человек. Лесной фонд Минской области около 1,5 миллионов гектаров. В «Центральном регионе» 19 лесохозяйственных учреждений. Негорельский учебно-опытный лесхоз в Дзержинском районе один из самых старейших в республике. С момента образования в мае 1948 года лесхоз стал опытной базой для будущих поколений лесоводов студентов Белорусского технологического университета.

Руководит уникальным лесхозом Казимир Викентьевич Кожушко, который, кстати, сам в студенчестве постигал азы профессии в Негорелом.