Готовиться к Дожинкам-2013 Жлобину помогают жители всей Гомельщины

Новости Беларуси. Жлобин готовится к главному празднику тружеников села – Дожинкам. В столице республиканского фестиваля-ярмарки работа не прекращается даже ночью.

К акции «Наш вклад в общий каравай» присоединились все жители Гомельщины. На помощь сюда приезжают целые трудовые отряды: коммунальщики, дорожники, строители, школьники и студенты.

Людмила Корчевная:

Мы помним очень хорошо, как в Речице 6 лет тому назад перед Дожинками тоже нам помогала, в общем-то, вся Беларусь.

Уборка улиц и скверов, выравнивание газонов, установка и покраска заборов – за этими несложными работами в Жлобине сегодня можно встретить не только гостей города. Не покладая рук трудятся и местные жители. За посадкой цветов на клумбе можно запросто встретить бухгалтера БМЗ. Причем, грунт ему будет подносит инженер какого-нибудь коммунального предприятия.

Нина Пигулевская, бухгалтер Белорусского металлургического завода:

Я работаю бухгалтером, поэтому работа эта в кабинете с документами, с людьми. А сегодня, конечно, с хорошим настроением пришли поработать, потому что это работа на свежем воздухе, и мы вносим свой вклад для того, чтобы наш город стал еще красивее.

Анна Шмигирева, старший инспектор коммунального предприятия «Жилкомсервис-2»:

Мы выходим постоянно. То есть раньше мы работали на местах своих рабочих, потом выходили на субботники, воскресники. То есть надо же город готовить кому-то. Понятно, что просто как-то службы, например, те же самые рабочие по комплексной уборке, они просто не в состоянии справиться с тем объемом работ, которые предусматривает это мероприятие. Поэтому, конечно, и работники подключаются.

Словом, горячая пора сегодня не только на полях. К чествованию героев жатвы готовятся жители всей Гомельщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.