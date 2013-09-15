В Витебской области кукурузу в магазинах днем с огнем не сыщешь. Кукурузных воров на полях становится все больше

Новости Беларуси. Спрос не рождает предложение. На Витебщине популярное в народе лакомство – кукурузу – в магазинах днем с огнем не сыщешь.

Многие в погоне за вкусными початками не гнушаются и кражей с полей. Какие меры только не принимают аграрии, чтобы уберечь урожай.

Между тем, кукурузу можно было бы поставлять на прилавки торговых объектов, равно как картофель или морковь. Но пока этим вопросом попросту никто не интересовался.

Артем Казакевич, директор коммунального сельхозпредприятия «Экспериментальная база «Тулово»:

Когда их ловят, они говорят: «Мы для себя». Ну, как бы надо же помогать хоть чем-то: «Ну, пожалуйста, хорошо». На следующий день мы ее встречаем около магазина, как она монопольно продает, так сказать, приобретенные початки нелегальным способом.

Артем Казакевич руководит не только сельхозпредприятием, но и созданной здесь группой дружинников по поимке кукурузных воров. Молодой директор как никто понимает: продукт – кормовой и с пищевыми сахарными початками по полезным свойствам не сравнится. Но любители кукурузы к таким доводам глухи, потому продолжают набеги на поля. Чтобы защитить урожай, в хозяйстве вынуждены идти на ухищрения.

Артем Казакевич:

Как пригородные хозяйства, убирают, конечно, быстрее, где к городу ближе поля находятся. А так основные: скашивают от дороги, вносят жижу навозную от дороги. Чтобы неповадно было ходить. Стараются сразу по максимуму убирать близлежащие куски.

Только за прошлую неделю в Тулово поймали двоих кукурузных воров. В милицию, правда, не повели, но с законодательством ознакомили. К слову, даже за пару сорванных «для себя» початков можно расстаться с немалой суммой – до 3 млн рублей.

Но что же делать, если кукурузы очень хочется, а в магазинах ее днем с огнем не сыщешь? Многие находят выход – покупают на рынке. Вот только где гарантия, что деньги отдаешь не хозяину, который выращивает, а его соседу, который крадет?

Найти не баночную, а обычную кукурузу в витебских магазинах – просто нереально. Разве что на рынках. Между тем, поставлять на прилавки торговых объектов кукурузу, равно как картофель или морковь, можно без особых проблем. Но, как нам сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома, этим вопросом никто не интересовался и не занимался.

Экономический парадокс: спрос есть, а предложение отсутствует. От продажи в магазинах сахарных початков могли бы получать реальную прибыль, да и консервирование белорусского продукта принесло бы доход. Вот только на полях по старинке выращивают кормовую кукурузу, которую продолжают воровать жители, с которыми продолжают сражаться сельхозпредприятия – замкнутый круг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.