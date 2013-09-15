15 сентября – День города в Гомеле. К празднику в городе открыли Дворец водных видов спорта

Новости Беларуси. Настоящий карнавал дал старт празднованию Дня города в Гомеле. В шествии приняли участие десятки танцевальных коллективов из 17 стран.

К празднованию 871-го дня рождения города над Сожем присоединились гости из Сербии, Болгарии, стран Балтии, Украины, России, США, Молдовы – участники международного фестиваля хореографического искусства «Сожский карагод». Правда, карнавал состоялся с поправкой на белорусскую погоду.

Настоящим подарком для гомельчан ко Дню города стало открытие Дворца водных видов спорта. В его инфраструктуре не только первый в областном центре 50-метровый бассейн с 10 дорожками, но и целый комплекс для занятий прыжками в воду. Теперь город, по оценкам специалистов, сможет принимать соревнования по плаванию любого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.