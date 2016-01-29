Нефтепродукты попали в обводной канал Брестской крепости

Новости Беларуси. Экологическая проблема в Бресте. Местные жители забили тревогу — на воде обводного канала знаменитой крепости появилось маслянистое пятно. К тому же от водоема стал исходить запах бензина. Загрязнены порядка 40 квадратных метров. К облегчению экологов, канал не соединен с городскими водными артериями. Поэтому дальше «пятно» не пойдет. Уже установлено, что нефтепродукты в водоем стекают вместе со сточными водами ливневой канализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Куделько, житель Бреста:

Здесь нефтебаза, там же ливнека. Какие–то нефтепродукты проливаются – все сюда сливается.

Под подозрением сразу несколько предприятий. Сейчас специалисты устанавливают источник загрязнения. Берут пробы воды.

Татьяна Можвило, главный специалист отдела Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В выпуске содержится значительное количество нефтепродукта. Постоянно на контроле качество этого водного объекта. МЧС проведены мероприятия по локализации загрязнения водного объекта, применен сорбент, который впоследствии уберет эти загрязненные нефтепродукты и будет утилизировано.