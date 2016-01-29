Ким Кардашьян – о кормлении грудью и зависти старшей дочки Норт

Ким Кардашьян (на своем веб-сайте): Я уже около двух месяцев кормлю грудью. Не буду врать: это отнимает много времени. Но, честно говоря, я не жалуюсь. У меня выходит так много молока, что займет весь мамин холодильник! Кроме того, врачи мне посоветовали накладки для сосков, потому что вначале мне было больно и трудно постоянно кормить грудью. Я взяла несколько с собой и очень довольна. Когда я их надеваю, малыш лучше питается, а моя кожа не раздражена.

Ким Кардашьян (на своем веб-сайте): Странно лишь то, что Норт очень не нравится, когда я кормлю сына, и она загораживает малыша от меня, усаживаясь мне на колени! Я начала привлекать и ее: иногда я сцеживаю и даю ей бутылку, чтобы она сама покормила Сейнта. И это сработало! Дочке понравилось помогать мне, даже несмотря на то, что мое внимание не было приковано к ней.

Мать двоих детей заявила также, что понимает тех, кто кормит грудью на публике. Хотя сама она на такой шаг не решается. Ей было бы неловко делать это на глазах у чужих людей.

Ким Кардашьян (на своем веб-сайте):

Я и раньше это видела и помню, как описывала в Твиттере свое шоковое состояние. Но теперь я сама мама, и это не так удивляет, особенно если у тебя уже есть несколько детей и ты не можешь пойти кормить одного ребенка в уборную, а других оставить за столом в кафе.

Но я бы отважилась на такое только в исключительном случае. И при условии, что ничего не будет открыто. Однако я спокойно кормлю грудью на глазах у моих подруг. Ведь это естественно, и я не стесняюсь.

Кардашьян также упомянула, что ничего не имеет против мам, публикующих фотографии, на которых они кормят грудью.