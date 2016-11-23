«Нефть как искусство»: выставка картин из черного золота открылась 23 ноября в Минске

Новости Беларуси. В Минске открылась выставка картин, написанных нефтью. Оригинальную экспозицию в белорусскую столицу привез потомственный художник из Санкт-Петербурга.

Виталий Касаткин – мастер рельефной живописи.

И «черное золото» вместо краски помогло автору добиться в своих работах необычного эффекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Касаткин – потомственный… нет, не волшебник, а художник. И отец, и дед Виталия работали в оригинальной технике «Рельефная живопись», но никто из них не экспериментировал с материалом.

И точно не пробовал заменить стандартную акварель и масло на нефть.

Виталий Касаткин, художник:

Нефть – она как снимает стресс, его просто не бывает уже. Ты когда работаешь, это просто как физиотерапия. Ты полностью весь негатив снимаешь. Кстати, это одно из свойств нефти. Тревога уходить куда-то, и ты работаешь и работаешь.

Затраты на материалы тоже нестандартные. Пузырьков с надписью «Нефть для живописи» в магазине нет. Ее художнику дарят поклонники. А он уже умело смешивает с нужными компонентами. И те, кто однажды бывал на его мастер-классах, обязательно приходят вновь.

Гомельское черное золото Виталий возит с собой в качестве талисмана.

Говорит, приносит богатство. Нефть в разных месторождениях абсолютно не похожа: у удмурдской, например, шоколадный оттенок. А якутская отличается своей густотой.

Сюжет у каждой картины индивидуальный. Набросков и эскизов художник почти никогда не делает. И пишет с натуры целый день, поэтому на многих полотнах, как в сказке, встречаются и рассвет и закат.

И все же весь процесс сопровождает волшебство. Нефть во время творчества может даже лечить и точно заживляет раны. На картинах – Дальний Восток, Якутия, Северный Ледовитый океан – места, где ждут возвращения картин.