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По прогнозам врачей всплеск гриппа в Беларуси будет в конце января

23 ноября 2016 17:49
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Новости Беларуси. В Беларуси эпидемический подъем заболеваемости гриппом ожидается к концу января. Пока же этот вирус в нашу страну не пришел. Медики прогнозируют, что сильного всплеска гриппа в нынешнем сезоне не будет.

Этому способствует и кампания по вакцинации: на данный момент привились 3,5 миллиона белорусов.

Также в стране сохраняется благоприятная ситуация с острыми респираторными инфекциями (уровень заболеваемости не превышает прошлогодний).

Что же касается штаммов вируса гриппа – новых этой зимой не предвидится.

Ирина Глинская, заместитель главного врача по эпидемиологии ГУ «Республиканский центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Наше население сталкивалось в 2013 и 2014 годах с этим вариантом вируса. Поэтому часть из них все-таки имеет защиту от заболевания, от этого вируса. Сегодня нет никаких оснований предполагать, что будет какая-то чрезмерная заболеваемость, эпидемия.

Мы прогнозируем, что будет средняя интенсивность заболеваемости.

# общество # Вирусные заболевания # Ирина Глинская

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