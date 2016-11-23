Коммуналку за октябрь без начисления пени можно будет оплатить до 5 декабря

Новости Беларуси. В Беларуси продлен срок оплаты коммуналки без начисления пени. Это связано с тем, что многие белорусы получили жировки позже обычного из-за внедрения единой общереспубликанской информационной системы.

Кстати, уже в ноябре первые домохозяйства получили и безналичные субсидии. Документы на адресную помощь подали чуть более 300 граждан, но не во всех случаях решения оказались положительными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Станиславович – первый в своем районе претендент на безналичную жилищную субсидию. Пока ищет работу, стоит на бирже труда. Там и посоветовали написать заявление, чтобы государство помогло оплатить коммуналку.

Петр Дударчик, житель Минска:

Я передаю все бумаги, документы с биржи труда, доходы. Они пересмотрели, потом был звонок что да, сейчас рассматривается, что вам полагается эта субсидия.

Мне пришла квартплата, оплатить начислено 25 рублей 16 копеек. А по факту из-за субсидии мне придется оплатить только 9 рублей 16 копеек.

Так называемый заявительный принцип. То есть тот случай, когда гражданин сам должен подать документы.

В настоящее время принято 315 заявлений. Более 60 просьб удовлетворили..

Олег Поскорбко, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Есть, где семьи получают минимальный размер месячной субсидии: где-то от 1,5 рубля до 50 рублей. Это уже хорошая помощь, подспорье в неполной семье, многодетной семье, семье пенсионеров.

Причины отказов разные, от неправильной подачи документов (еще на начальной стадии), до несоответствия необходимым для начисления субсидий условиям.

Напомним: адресную помощь не получат неработающие и не состоящие на бирже труда люди (другими словами – тунеядцы). Или, например, владельцы нескольких квартир. Не предоставляются субсидии на оплату дополнительных услуг, таких как домофон или видеонаблюдение.

Адресная помощь будет предоставляться на полгода. А затем процедуру с подачей документов нужно повторить, ведь за этот срок доходы семьи могут измениться.

В среднем, как подсчитали специалисты, на домохозяйство сейчас приходится 30-40 рублей адресной помощи.

Некоторые белорусы уже увидели графу безналичной жилищной субсидии в своей жировке.

Сергей Бенедис, заместитель председателя ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»:

За октябрь месяц у них жилищно-коммунальные услуги уже снижены на ту сумму, которая принята со стороны государства на оказание помощи.

Остальные такую графу в жировке увидят в декабре. Также как и граждане, которым положены субсидии автоматически, по выявительному принципу начисления. Как правило, речь идет о пенсионерах и инвалидах.

Татьяна Осикова, начальник службы субсидирования КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

Все граждане, которые попадут под выявительный принцип, в своих счет-извещениях в декабре увидят безналичную жилищную субсидию за октябрь.

И, кстати, возможен вариант при выделении сезонной адресной помощи.

Например, когда осенью-зимой включают отопление. Жировка «тяжелеет», и городская семья с оплатой ЖКХ уже не вкладывается в свои 20% дохода.

Безналичные субсидии будет учитывать единая система расчетов оплаты жилищно-коммунальных услуг. Она заработала в ноябре уже в полном объеме. Правда, из-за этих самых объемов работы расчетных служб многие получили квитанции несколько позже обычного.