В республиканском этапе олимпиады по финансовой грамотности Минскую область представит Иван Ануфриенок

Новости Беларуси. Победителей олимпиады по финансовой грамотности определили в областном институте развития образования.

В республиканском финале Минщину представит Иван Ануфриенок из Вилейской гимназии.

На очередной региональный этап от каждого района приехали по три юных финансиста. В течение часа более 60 старшеклассников рассчитывали проценты по кредитам, вспоминали особенности банковской системы.

Своеобразные соревнования проводятся третий год подряд и пользуются популярностью как среди детей, так и родителей.

К олимпиаде участники готовились заранее. Новые знания получали на факультативах и дополнительных занятиях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Марина Краснова, проректор по научно-методической работе Минского областного института развития образования:

Благодаря тому, что у нас есть бизнес-компании, у нас ведутся факультативы экономической направленности. В этом году такие занятия посещает порядка 1500 человек. И мы рекомендуем задания экономической направленности, финансовой в том числе, включать в учебные предметы.

Эдита Хатянович, ученица средней школы поселка Нарочь Мядельского района:

Готовилась я со своим преподавателем по обществоведению (она решила дополнительно заниматься и финансовой грамотностью). Готовились на дополнительных занятиях и факультативах. Начала ещё в прошлом году, это был как первый этап. А идея возникла потому, что захотелось расширить свои знания в этой области.

Татьяна Бараховская, учитель информатики гимназии №1 Воложина:

Я считаю, что детям нужно заниматься с детства. Они с детства должны понимать, что такое деньги. Они требуют новый телефон, новый компьютер и должны понимать, как зарабатываются деньги. И, соответственно, видеть, куда их можно распределить.