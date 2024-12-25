Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоялась в России. Итоги первого дня переговоров

Старейшее и крупнейшее интеграционное объединение на постсоветском пространстве не изменяет своим предновогодним традициям. 25 декабря лидеры стран СНГ, в их числе и Александр Лукашенко, собрались на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, а точнее, в его окрестностях, на территории всесезонного курорта «Игора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неформальный саммит лидеров стран СНГ под Новый год в Петербурге – мероприятие такое же традиционное, как и снег в декабре. Вроде и само собой разумеющееся, естественное, но с поправками на изменение климата. Отсюда и плюсы, которые не то чтобы красят общую сказочную картинку.

Премьер-министр Армении заявил о том, что 23 декабря получил положительный результат ПЦР-теста на ковид. Да, где-то они их все еще помнят. К 25 декабря плюс сменился на минус. Но все же Никол Пашинян повел себя ответственно и после консультации на саммит СНГ решил не лететь. Обстоятельства вынудили изменить планы Президента Азербайджана. В момент, когда лидеры слетались в северную столицу, стало известно о крушении борта Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау. В разбившемся самолете были граждане Азербайджана, России, Казахстана, Кыргызстана. Ильхам Алиев принял решение возвращаться в Баку из России. До того как это объявили официально, а журналисты, освещающие саммит, сначала предположили, а потом увидели, как исчезла характерная табличка с круглого стола в Ледовом дворце всесезонного курортного комплекса «Игора».

Выбор локации для проведения саммита слегка нетрадиционный, все же куда привычнее интерьеры Дворца Константиновского или ельцинской библиотеки, но объяснимый, хотя бы характеристикой «неформальный». Сосны, лыжная, гоночная трасса, аккредитованная по стандартам «Формулы-1», но сегодня не до нее, разве что до формулы единства, которой в полной мере Содружество пока похвастаться не может. Хотя двусторонняя база есть, да и пример белорусско-российского Союзного государства прямо перед глазами.

От Петербурга до места встречи около часа. Президент России приехал первым, явно не в настроении. Хотя очевидно, что белорусского коллегу был особенно рад видеть. Александр Лукашенко же оценивающе рассматривал новые интерьеры. И коль локация новая, то и протокол можно скорректировать. Минуя общее фотографирование, лидеры направились в зал переговоров. Начали с общего заявления, касаемо произошедшего в Актау. Озвучивал его Президент России.

Владимир Путин, Президент России:

Прежде чем мы начнем работу, к сожалению, должен сказать несколько слов о трагедии, которая произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. И, как мы сейчас только с вами и говорили, я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление.

Что касается повестки саммита, то четкого регламента повестки и протокола нет. Но, как и принято, озвучили основные экономические показатели. Так, например, товарооборот России с участниками СНГ за январь-октябрь прибавил более 10 % и составил более 93 миллиардов долларов. Много это или мало? Как посмотреть и оценивать? Но в чем разночтений быть не может, так это в отношении к Великой Победе, 80-летие которой в 2025-м будут отмечать страны-наследницы. Лидеров СНГ и военных пригласили 9 Мая принять участие в параде на Красной площади.

Владимир Путин:

В странах Содружества помнят и свято чтят бессмертный подвиг наших народов, народов всего Советского Союза, которые, сражаясь плечом к плечу, ковали Победу в Великой Отечественной войне. В следующем году будет праздноваться знаковый юбилей, 80-я годовщина Победы, и в СНГ этот год провозглашен Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Подчеркну, давая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим нашу свободу и независимость, мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества. Дорогие друзья! Ждем вас на юбилейных торжествах в Москве 9 Мая. Рассчитываем также, что воинские расчеты и страны СНГ смогут принять участие в параде на Красной площади. Алена Сырова, политический обозреватель:

На этом работа СМИ на саммите завершилась. Все же статус неформального предполагает переговоры в определенной атмосфере, а под прицелом телекамер, согласитесь, ее трудно создать.