Прямой эфир

Недовольные жильцы и протекающая крыша. Почему в доме по улице Красина 50 лет не было капремонта?

18 апреля 2019 20:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вот уже несколько лет как будни одной из жительниц дома на улице Красина в Соснах превратились в монотонную борьбу с представителями ЖЭСа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Недовольные жильцы и протекающая крыша. Почему в доме по улице Красина 50 лет не было капремонта?-1

Хотя коммунальные службы уверяют: текущий ремонт проводят регулярно.

Подробности в видеоматериале Сергея Искола.

Недовольные жильцы и протекающая крыша. Почему в доме по улице Красина 50 лет не было капремонта?-4

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Где взять лицензионную музыку для бизнеса?
18 апреля 2019 20:07

Где взять лицензионную музыку для бизнеса?

В Оршанском районе появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть
18 апреля 2019 19:33

В Оршанском районе появилась собственная пожарная аварийно-спасательная часть

Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда
18 апреля 2019 19:29

Белорусской спортсменке-колясочнице из Солигорска установили пандус около подъезда