Недовольные жильцы и протекающая крыша. Почему в доме по улице Красина 50 лет не было капремонта?

Новости Беларуси. Вот уже несколько лет как будни одной из жительниц дома на улице Красина в Соснах превратились в монотонную борьбу с представителями ЖЭСа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Вот уже несколько лет как будни одной из жительниц дома на улице Красина в Соснах превратились в монотонную борьбу с представителями ЖЭСа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Хотя коммунальные службы уверяют: текущий ремонт проводят регулярно.
Подробности в видеоматериале Сергея Искола.