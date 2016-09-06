Неделя учреждений допобразования проходит в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси проходит неделя дополнительного образования. В домах творчества и центрах развития дни открытых дверей, спортивные и развлекательные программы. Подобная акция, в первую очередь, призвана привлечь детей и подростков к тематическим внешкольным занятиям. Самые популярные направления связаны с высокими технологиями и все чаще они носят практический характер и имеют прямую связь с производством.

Общее количество учреждений дополнительного образования в стране превышает 3 сотни, а посещают их около 380 тысяч детей. Причем, в регионах число подобных заведений постепенно увеличивается, обеспечивая подрастающему поколению в любой точке Беларуси возможность развиваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сачко, директор Республиканского центра инновационного и технического творчества:

У нашей молодежи есть интерес, прежде всего, к новым направлениям, к неким инновациям. Сегодня мы работаем также в направлении именно профориентационной работы и говорим о том, что мы переходим от неких, скажем так, тестирований и всевозможных детей в плане профориентации к более интерактивным таким методам и проводим именно профориентацию через различные конкурсы.