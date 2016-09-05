Прямой эфир

Экскурсии по Минску в автобусе №100: теперь и на английском

05 сентября 2016 19:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столичные улицы без языкового барьера: англоязычный экскурсионный автобус №100 начал курсировать по Минску.

Автобус-лингвист следует по маршруту Аэропорт Минск-1 – диспетчерская станция Славинского.

Экскурсия на английском языке поможет иностранным гостям быстрее познакомиться с достопримечательности столицы, а также расширит кругозор и самих жителей города. А тем, кто решил остаться на долгий срок, поможет скорее начать ориентироваться в центре столицы, познакомиться с историей и памятными местами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Транспорт Минска

Другие новости рубрики

Все новости
Для самых маленьких: В Каменной Горке открылся новый ясли-сад
05 сентября 2016 19:34

Для самых маленьких: В Каменной Горке открылся новый ясли-сад

Миллионная выручка: что в День города покупали охотнее всего
05 сентября 2016 19:31

Миллионная выручка: что в День города покупали охотнее всего

Ірына Тулупава: як пачынаўся Дзень пісьменства і як захоўваюцца беларускія традыцыі
05 сентября 2016 17:23

Ірына Тулупава: як пачынаўся Дзень пісьменства і як захоўваюцца беларускія традыцыі