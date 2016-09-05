Экскурсии по Минску в автобусе №100: теперь и на английском

Новости Беларуси. Столичные улицы без языкового барьера: англоязычный экскурсионный автобус №100 начал курсировать по Минску.

Автобус-лингвист следует по маршруту Аэропорт Минск-1 – диспетчерская станция Славинского.

Экскурсия на английском языке поможет иностранным гостям быстрее познакомиться с достопримечательности столицы, а также расширит кругозор и самих жителей города. А тем, кто решил остаться на долгий срок, поможет скорее начать ориентироваться в центре столицы, познакомиться с историей и памятными местами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.