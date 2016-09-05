Для самых маленьких: В Каменной Горке открылся новый ясли-сад

Новости Беларуси. «Волшебная страна» в Каменной Горке: ясли-сад №44 торжественно открылся на улице Нёманской. Приурочили событие ко Дню города (подробнее о праздновании здесь).

Современный ясли-сад стал настоящим подарком для родителей.

Он рассчитан на 230 детей и 12 групп: две ясельные и 10 для детей от 3 до 6 лет.

Помимо просторных и современных комнат, здесь есть бассейн, музыкальный зал, медицинский блок с физиокабинетом, компьютерный и игровой классы, кабинет психолога.

Физкультурный зал укомплектован современным оборудованием для самых маленьких.

К слову, это восьмое дошкольное учреждение образования в этом районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района:

У нас всего по планам детальной планировки 19 детских садов. Мы на сегодняшний день построили восемь, два – на стадии строительства. И мы планируем ещё в программу на следующий год включить несколько детских садов. Окончательное решение будет приниматься в конце года.