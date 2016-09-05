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Возле Минского зоопарка открыли стоянку вместимостью 269 мест

05 сентября 2016 19:44
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Новости Беларуси. Крупная стоянка появилась на улице Уборевича. Почти 300 машиномест решили вопрос временного пристанища для автомобилей возле Минского зоопарка.

Раньше оставить здесь машину было достаточно проблематично. При строительстве новой парковки учли и то, что она располагается на болотистой местности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не исключено, что стоянку ещё адаптируют под автобусы и велосипеды.

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района:
К Дню города была открыта эта стоянка. Всего она на 269 машиномест, в том числе 9 – для инвалидов. Данная стоянка, я думаю, позволит обеспечить потребности всех гостей, приезжающих в зоопарк.

# общество # Автостоянки # Александр Степанов

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