Неделя сирени проходит в Ботаническом саду. Видеофакт

Наталья Македонская, куратор коллекции сирени Центрального ботанического сада Национальной Академии наук: Коллекция сирени у нас является гордостью, она обширна. Можно сказать – интернациональна, поскольку селекционеры, которые создают эти замечательные сирени, из многих стран мира. И названы они тоже нашими замечательными соотечественниками и великими людьми.

Отметить вековой юбилей для этого растения – обычное дело. Весьма символично, если учесть, что многие сорта и разновидности сирени, взращённые в ботаническом саду, являются бессмертными памятниками выдающимся людям и значимым событиям.

Наталья Македонская:

Мы знакомимся с культурным пластом, потому что невольно читаешь таблички и вспоминаешь, что есть такая Вера Хоружая, что было такое событие, как защита Бреста. Поэтому вот эти праздники, которые как бы мы проводим, ни то что праздник души, но это и праздник сердца. Поскольку он наполнен вот такой любовью и к создателям этой замечательной сирени, и к тем авторам, и к тем людям, которым она посвящена.