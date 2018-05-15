Неделя сирени проходит в Ботаническом саду. Видеофакт

Изящная и благоухающая, грациозно раскинув свои ветви, красавица-сирень пригласила минчан и гостей столицы на ежегодную экспозицию в честь своего цветения.
Изящная и благоухающая, грациозно раскинув свои ветви, красавица-сирень пригласила минчан и гостей столицы на ежегодную экспозицию в честь своего цветения.
Наталья Македонская, куратор коллекции сирени Центрального ботанического сада Национальной Академии наук:
Коллекция сирени у нас является гордостью, она обширна. Можно сказать – интернациональна, поскольку селекционеры, которые создают эти замечательные сирени, из многих стран мира. И названы они тоже нашими замечательными соотечественниками и великими людьми.
Отметить вековой юбилей для этого растения – обычное дело. Весьма символично, если учесть, что многие сорта и разновидности сирени, взращённые в ботаническом саду, являются бессмертными памятниками выдающимся людям и значимым событиям.
Наталья Македонская:
Мы знакомимся с культурным пластом, потому что невольно читаешь таблички и вспоминаешь, что есть такая Вера Хоружая, что было такое событие, как защита Бреста. Поэтому вот эти праздники, которые как бы мы проводим, ни то что праздник души, но это и праздник сердца. Поскольку он наполнен вот такой любовью и к создателям этой замечательной сирени, и к тем авторам, и к тем людям, которым она посвящена.
Разноцветные «француженки» и «немки» одурманивают посетителей тягучими сладкими ароматами, возвещающими о начале лета. Однако в этом году у иностранок появилась достойная конкурентка, вобравшая в себя красоту всех отечественных граций.
Слава о редчайших экземплярах в коллекции минского ботанического сада дошла до родины Ренуара и Бальзака – изысканной Франции.
Наталья Македонская:
В городе Нанси – это историческая родина французских сиреней, стали реконструировать старую коллекцию, потому что им больше двухсот лет. И стали собирать все сорта, разбросанные по всему миру. И сделали запрос. И мы через Международное общество сирени передавали им такой редкий сорт, практически нигде не сохранённый, а оказавшийся в наших замечательных ручках.
Наверняка, каждый в детстве верил в примету, связанную с сиренью: нашел цветок с пятью лепестками – загадай желание и съешь и заветное обязательно исполнится. Остаётся лишь гадать, притворил ли ритуал чьи-либо мечтания в реальность или нет.
Заполучить нежные и желанные воспоминания в личное пользование есть возможность у любого посетителя сада.
Наталья Македонская:
Ботанические сады – это не только место встречи любимых с любимыми растениями, но и место реализации тех растений, которые могли бы мы предложить людям. Поэтому у нас есть собственный магазин, и сейчас там представлена довольно неплохая коллекция сирени.