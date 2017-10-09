Неделя матери стартует в Беларуси 9 октября: какие мероприятия запланированы

Новости Беларуси. Повышение престижа семьи и укрепление семейных ценностей – ее главные цели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции в ближайшие 7 дней главные женщины в жизни каждого человека будут окружены особым вниманием. В рамках недели пройдут торжественные приемы, праздничные концерты, церемонии награждения Орденом матери. Запланировано посещение одиноких женщин, ветеранов и инвалидов.

Виктория Криштафович, первый секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ Витебска:

У нас объявлен фотоконкурс, который называется «Мая сям’я – маё багацце». Желающие принять участие будут загружать свои фотографии своих семей с кратким описанием в социальные сети. Мы объявим интернет-голосование, по итогам которого будут выявлены 3 призовых места.