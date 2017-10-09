Неделя матери стартует в Беларуси 9 октября: какие мероприятия запланированы
Новости Беларуси. Повышение престижа семьи и укрепление семейных ценностей – ее главные цели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции в ближайшие 7 дней главные женщины в жизни каждого человека будут окружены особым вниманием. В рамках недели пройдут торжественные приемы, праздничные концерты, церемонии награждения Орденом матери. Запланировано посещение одиноких женщин, ветеранов и инвалидов.
Виктория Криштафович, первый секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ Витебска:
У нас объявлен фотоконкурс, который называется «Мая сям’я – маё багацце». Желающие принять участие будут загружать свои фотографии своих семей с кратким описанием в социальные сети. Мы объявим интернет-голосование, по итогам которого будут выявлены 3 призовых места.
Также объявлен фестиваль, приуроченный ко Дню матери, который называется «Наши таланты». Фестиваль будет проходить в 3 этапа. Будут представлены музыкальные номера, творческие, танцевальные.
Женщин, которые обретают материнское счастье, в Беларуси с каждым годом становится все больше. Растет и число многодетных матерей. Более 8500 белорусок удостоены высокой государственной награды – Ордена Матери. В нашей стране его вручают женщинам, воспитывающих 5 и более детей.