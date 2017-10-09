Прямой эфир

7% белорусов уже сделали прививки от гриппа

09 октября 2017 06:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 7% белорусов смело могут встречать грипп. Именно столько уже сделали прививки от сезонного заболевания. Компания вакцинации в стране продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, защиту получили и те, кто активно пропагандирует профилактические прививки – сотрудники Минздрава. В ведомстве планируют, что бесплатную иммунизацию пройдут не менее 40% населения, а это более 3,8 миллиона человек.

По прогнозам ВОЗ, в этом эпидемическом сезоне будут циркулировать 3 штамма вируса гриппа, среди которых один новый. Иммунитет против него не сформирован. Пока медики не зафиксировали ни один случай заболевания, вместе с тем отмечается определенный уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями, что характерно для этого периода года.

# общество # Прививки

Другие новости рубрики

Все новости
«Жилищный фонд давно получил паспорта готовности»: отопление в минских квартирах включат 9 октября
09 октября 2017 06:45

«Жилищный фонд давно получил паспорта готовности»: отопление в минских квартирах включат 9 октября

Марианна Щеткина: если ты пообещал, ты должен это выполнить на 150%
08 октября 2017 19:23

Марианна Щеткина: если ты пообещал, ты должен это выполнить на 150%

«ХХI век, а женщины рожают на дому, губят себя и своих деток»: запретят ли в Беларуси домашние роды на законодательном уровне
08 октября 2017 19:06

«ХХI век, а женщины рожают на дому, губят себя и своих деток»: запретят ли в Беларуси домашние роды на законодательном уровне