7% белорусов уже сделали прививки от гриппа

Новости Беларуси. 7% белорусов смело могут встречать грипп. Именно столько уже сделали прививки от сезонного заболевания. Компания вакцинации в стране продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, защиту получили и те, кто активно пропагандирует профилактические прививки – сотрудники Минздрава. В ведомстве планируют, что бесплатную иммунизацию пройдут не менее 40% населения, а это более 3,8 миллиона человек.

По прогнозам ВОЗ, в этом эпидемическом сезоне будут циркулировать 3 штамма вируса гриппа, среди которых один новый. Иммунитет против него не сформирован. Пока медики не зафиксировали ни один случай заболевания, вместе с тем отмечается определенный уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями, что характерно для этого периода года.