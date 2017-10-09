«Жилищный фонд давно получил паспорта готовности»: отопление в минских квартирах включат 9 октября

Обогревать город будут поэтапно. Этого требуют правила безопасности. Поэтому тепло в каждый дом будет приходить в порядке очереди. Полное включение отопления в жилфонде Минска происходит в течение 5 дней.

Новости Беларуси. Сезон горячих батарей стартует 9 октября в жилфонде Минска. С этого дня теплеть начнет не только в квартирах. Глобальное потепление грядет также в общежития и гостиницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Весь жилищный фонд давно получил паспорта готовности и готов к включению отопления. Периодически системы проверяются мониторинговыми группами, насколько они заполнены. Потому что, к сожалению, жильцы часто самостоятельно вмешиваются в системы отопления, либо меняют их, либо ставят запорную арматуру, воздушники, перекрывают самостоятельно. И это влияет в целом на систему.

Если греть придет бабье лето и градус за окном изменится, систему переведут в режим протапливания.

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