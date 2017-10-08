Марианна Щеткина: если ты пообещал, ты должен это выполнить на 150%

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси стартовал законотворческий сезон. Мы тут же отправились в гости к самой высокопоставленной женщине-парламентарию. Марианна Щеткина ровно год в должности вице-спикера Совета Республики – верхней палаты парламента сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Еще она руководитель Союза женщин и национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития. Говорили о многом: о законах, работающих и не очень, стереотипах, и, конечно, женщинах, и не только во власти.

Впервые я у Вас в кабинете. Честно говоря, больше телефонов рассчитывал увидеть.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы больше с людьми работаем. Хотя все, что необходимо, все есть. Мы можем связаться с любым представителем власти, мы можем связаться с любым городом, есть телефон для связи с главой государства, Советом Министров.

Мобильный телефон, полагаю, ночью Вы не отключаете.

Марианна Щеткина:

Ни в коем случае. Он всегда должен быть с тобой, и днем, и ночью. И всегда должен быть в рабочем состоянии, где бы ты не был. Любой вопрос может возникнуть.

К вопросу о дисциплине.

Марианна Щеткина:

Это ответственность. Если ты не можешь, не обещай. Если ты пообещал, ты должен это выполнить на 150%. Ты должен это сделать. Поэтому никто никого за язык никогда не тянет. Но на приемах граждан если ты человеку говоришь, что поможешь, значит, ты должен помочь.

Действительно у вас получилось та самая прекрасная половина 50 на 50 в руководстве Совета Республики?

Марианна Щеткина:

У нас очень хороший тандем получился. Когда говорят о том, что женщины обязательно должны присутствовать на уровне принятия решения, это так и есть, мы к этому стремимся. И если мы сегодня говорим, что в парламенте более чем 33% составляют женщины, – это здорово.

Не знаю, как в Европе мы выглядим, но на евразийском пространстве мы первые.

Марианна Щеткина:

И в Европе мы в лидирующих позициях. Решение в законотворчестве касается абсолютно всего общества и всех общественных отношений, поэтому здесь никогда нельзя спешить, никогда нельзя черновики сразу выдавать за чистовики. Нужно всегда прогнозировать, потому что принять закон, утвердить, подписать законопроект – это не самое важное. Самое важное – просчитать, что будет.

У ваших коллег из нижней палаты парламента есть маленькое право на ошибку. У вас такого права нет, потому что вы последний фильтр, после вас только подпись Президента под законом.

Марианна Щеткина:

Когда поступает законопроект в Совет Республики из Палаты представителей, который прошел уже два чтения, Совет Республики может его одобрить, а может его отклонить. Чтобы не было последнего, мы уже выстроили алгоритм работы определенный: как только законопроект поступает в Палату представителей, он сразу приходит и в Совет Республики. И наши профильные комиссии вместе работают. Основная работа идет в межсессионный период. Это очень большая работа, это тернистый путь, очень сложный путь. Зачастую точки зрения не совпадают, зачастую кто-то лоббирует свои интересы. Нужно выработать такую среднюю линию, которая бы создавала баланс в обществе.

В жизни так не бывает – законы на все случаи жизни.

Марианна Щеткина:

Нет, конечно. Ситуаций гораздо больше, чем законов. Когда принимается закон, он потом поработает и сразу видно, где недоработки, где узкие места, значит, надо вносить изменения. На этой сессии очень много обсуждения вызвал закон о госзакупках. Есть узкие места. Надо их регулировать.

Вы сталкивались в жизни, за пределами этих стен, с неработающими законами? Прописано в законе, а не работает на практике.

Марианна Щеткина:

Закон о защите потребителей. И я, и вы, и большинство людей стесняемся обратиться, сказать, что наши права потребителя нарушены. Каждый хоть раз покупал некачественный товар. Сколько людей его вернули? Я его покупала не раз.

Это обратная ситуация: есть зрелый закон, а есть зрелое юридически общество. В Америке по каждому чиху в суд подают.

Марианна Щеткина:

Мы тоже должны созреть до того, что законы пишутся для людей. И законы пишут люди. Если сегодня в законе есть эта норма, то будьте добры это выполнять. То, что у вас времени нет или людей не хватает, – это ваши проблемы. Делайте. Не можете – это не ваша работа.

Это тот самый главный зал дискуссий.

Марианна Щеткина:

Да, здесь принимаются решения.

Это был читальный зал Ленинской библиотеки.

Марианна Щеткина:

Да, здесь масса мыслей сосредоточено.

У нас парламент спокойный. Это хорошо или плохо?

Марианна Щеткина:

Что мы хотим увидеть от парламента? Если мы хотим увидеть какие-то сцены, которые бы развлекали, это одно. Если мы хотим увидеть результат работы, это другое. Ведь дискуссия возникает тогда, когда люди вообще не контактируют в межсессионный период. Это самый главный период, там идут жаркие дебаты, дискуссии, споры. Приходя сюда, каждый член Совета Республики, каждый депутат Палаты представителей должен знать законопроект, должен знать все предложения, должен знать все замечания. И он должен прийти уже со своей точки зрения, но не задавать вопросы, которые покажут только то, что он не работал между сессиями.

Как в школе. Пришел неподготовленным к уроку.

Марианна Щеткина:

Да. И пытаешься его сорвать.

Отцы в декретном отпуске. У нас этот вопрос уже решен?

Марианна Щеткина:

Нет, рассматривается. Споров не было. Когда ввели, что отец и любой родственник могут находиться в отпуске по уходу за ребенком, то из мужской половины порядка 1% воспользовались этим правом. Сейчас обсуждается в обществе и Министерство труда работает над этим, Национальный совет по гендерной политике, чтобы ввести обязательный отпуск. Или, как в некоторых государствах, если отец в отпуск не идет, урезают пособия. Но это не наш подход. Хотелось бы, чтобы это было мотивировано, чтобы этого хотели сами отцы. Но право такое должно быть. Это даже не обсуждается. Во-первых, потому что должны быть равные права и обязанности внутри семьи. Во-вторых, я с удовольствием знакомилась с папами, которые сами хотят находиться с детьми больше. И это только похвально. Посмотрите, сколько сейчас пап с колясками, с детишками гуляют без мам.

Это потому что наши женщины более эмансипированные?

Марианна Щеткина:

Наверное, более ответственно стали относиться внутри семьи к отношениям в семье, стали более цивилизованно к этому относиться, отошли от каких-то стереотипов о том, что мужчина на кухне быть не должен, а женщина машину починить не может или водить не должна.

По-моему, это Вы привели пример европейского банка, который выдает дифференцировано кредиты в зависимости от социальной ответственности бизнеса. Хорошо бы нам тоже.

Марианна Щеткина:

Мы будем это обсуждать. Я приводила пример сберегательного банка Швеции, который для поддержки женского предпринимательства запустил отдельную программу – льготные кредиты для открытия женского бизнеса. Но они эту льготу определяли в зависимости от социальной значимости проекта. Была специальная комиссия, которая оценивала это. Пускай маленькая льгота, но это тоже хорошо. Все-таки развитие женского предпринимательства идет сложнее, чем мужского, и поэтому здесь нужно определенно подержать женщин при открытии своего дела. Не все время, но дать возможность открыть, развиться год-два. А потом встанут на ноги, сами будут.