Нечай о распространении оспы в Европе: наша система здравоохранения готова к работе в таких условиях

Случаи заболевания оспой обезьян фиксируют в разных странах. К существующей вероятности завоза вируса в Беларусь из-за рубежа наши специалисты готовы, заверили в Минздраве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех пунктах пропуска на границе ведется санитарно-карантинный контроль. Чтобы противодействовать распространению инфекции, разработан план специальных мероприятий, включая противоэпидемические, по диагностике и лечению. В случае завоза инфекции исследования будут проводиться в лабораториях максимального уровня биобезопасности.

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:

Система здравоохранения готова к работе в таких условиях, имеет весь необходимый набор лекарственных препаратов и, соответственно, диагностических препаратов для постановки диагноза. В этом направлении у нас работает и Республиканский центр гигиены и эпидемиологии общественного здоровья и лаборатории областных центров гигиены и эпидемиологии. Поэтому проблем по этому направлению мы не видим.

Разработанный в Беларуси тест достаточно точный. Его специфичность подтверждена на представленной ВОЗ панели образцов. Всего за несколько часов исследование покажет или опровергнет наличие вируса. Оспа обезьян – редкое заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Оно сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи. Белорусские специалисты готовы к возможному завозу оспы обезьян. Читайте здесь.