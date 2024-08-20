Почему образуются атеромы? Поговорили с хирургом
Атерома – это доброкачественная опухоль, которая образуется из клеток кожных желез секреции. Она выглядит как небольшая округлая киста, наполненная жидкостью или секретом, и может появляться на коже в любой части тела. Возникновение атеромы обычно связано с блокировкой секретоотводов сальных желез кожи, что приводит к образованию кисты.
Александр Шнайдер, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:
Когда забивается пора сальной железы, нашему поту и салу некуда деться, он начинает накапливаться в виде пузырька, формируется киста. Полость заполнена нехорошим содержимым, которое в виде забитого пота. Она может расти до больших размеров. Я встречался с заболеванием порядка 10 см диаметром на голове вырастает. Травма кожи может спровоцировать, закрывается поток сальной железы, пот не может вылезти наружу, он все равно образуется и образуется, формирует эту кисту.
Хотя атерома и доброкачественная опухоль, которая обычно не вызывает болевых ощущений, ее присутствие может доставлять некоторый дискомфорт, особенно если она находится в заметном месте или начинает увеличиваться в размерах. В таких случаях рекомендуется обратиться к хирургу для диагностики и последующего лечения.
Александр Шнайдер:
Она в самом начале своего развития никакой опасности не несет, она просто увеличивается в виде шарика, в худших случаях они нагнаиваются. Туда попадает инфекция, они начинают воспаляться, краснеть, болеть, оттуда выделяется гной. Неприятная хроническая вещь.
Лечение атеромы обычно заключается в удалении опухоли путем хирургического вмешательства. Процедура удаления атеромы проводится под местным обезболиванием и обычно не занимает много времени. После удаления кисты, важно соблюдать рекомендации врача по уходу за раной и предотвращению повторного образования атеромы.
Александр Шнайдер:
Атерома очень легко диагностируется, образование имеет типичную форму, плотность, характер. Любой хирург сразу установит диагноз. Вылечить атерому можно только удалив ее хирургическим путем. Операция происходит в амбулаторных условиях под местной анестезией. Если атерома небольших размеров, то над ней делается небольшой надрез, аккуратно пинцетом вылущивается капсула в виде шарика. Ранка зашивается и заживает от 7 до 14 дней.
Хоть атерома обычно и не представляет угрозы для здоровья, важно не игнорировать ее присутствие и своевременно обратиться к специалисту. Удаление атеромы поможет избежать возможных осложнений и вернуть комфорт и уверенность в себе. Важно помнить, что забота о своем здоровье – залог благополучия на долгие годы.
Александр Шнайдер:
Атерома – это киста, шарик, заполненный неприятной массой. Если на него надавить, он может лопнуть, содержимое в виде творога выделится. После выдавливания инфекция туда попадет, скорее всего, большая вероятность нагноения. А если будет нагноение, понадобится более серьезная операция. После выдавливания капсула кисты срастается с кожей, тоже труднее удалять, приходится удалять вместе со здоровой кожей. Если вы обнаружили такое образование, нужно обратиться к хирургу.
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