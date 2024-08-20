Почему образуются атеромы? Поговорили с хирургом

Атерома – это доброкачественная опухоль, которая образуется из клеток кожных желез секреции. Она выглядит как небольшая округлая киста, наполненная жидкостью или секретом, и может появляться на коже в любой части тела. Возникновение атеромы обычно связано с блокировкой секретоотводов сальных желез кожи, что приводит к образованию кисты.

Александр Шнайдер, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:

Когда забивается пора сальной железы, нашему поту и салу некуда деться, он начинает накапливаться в виде пузырька, формируется киста. Полость заполнена нехорошим содержимым, которое в виде забитого пота. Она может расти до больших размеров. Я встречался с заболеванием порядка 10 см диаметром на голове вырастает. Травма кожи может спровоцировать, закрывается поток сальной железы, пот не может вылезти наружу, он все равно образуется и образуется, формирует эту кисту.

Хотя атерома и доброкачественная опухоль, которая обычно не вызывает болевых ощущений, ее присутствие может доставлять некоторый дискомфорт, особенно если она находится в заметном месте или начинает увеличиваться в размерах. В таких случаях рекомендуется обратиться к хирургу для диагностики и последующего лечения.

Александр Шнайдер:

Она в самом начале своего развития никакой опасности не несет, она просто увеличивается в виде шарика, в худших случаях они нагнаиваются. Туда попадает инфекция, они начинают воспаляться, краснеть, болеть, оттуда выделяется гной. Неприятная хроническая вещь.