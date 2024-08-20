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Минздрав держит на контроле ситуацию с очередями в детских поликлиниках

20 августа 2024 14:37
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Минздрав призвал родителей не создавать ажиотаж вокруг школьных медосмотров и очереди в поликлиниках. Ситуация на контроле и постоянно мониторится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав держит на контроле ситуацию с очередями в детских поликлиниках-2

Дмитрий Лазарь, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси:
В течение года действует медицинская справка о состоянии здоровья, которая выдается в момент прохождения ребенком диспансеризации. Диспансеризация проводится ребенку непосредственно в месяц рождения. Соответственно, эта справка переходит из одного класса в другой.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Мы довели совместно с Министерством здравоохранения до органов управления образованием порядок, который работает более 10 лет, чтобы упредить социальную напряженность и излишнее рвение родителей пройти некий медицинский осмотр. С ними соответствующая работа проведена через родительские чаты еще в первой декаде августа.

Еще один вопрос, волнующий родителей, – получение дополнительных справок на посещение спортивных секций. Здесь процесс аналогичный. Соответствующий документ выдается в день прохождения ребенком диспансеризации и действует в течение всего года.

# Подготовка к школе

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