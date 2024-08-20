Игорь Сергеенко встретился со спикером Национальной ассамблеи Пакистана

О межпарламентском взаимодействии и новых точках соприкосновения говорили уже в Палате представителей. Игорь Сергеенко встретился со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание стороны уделили теме укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере. Председатель Палаты представителей отметил, что Пакистан является для Беларуси важным партнером, влияние которого на международной арене постоянно растет. Эта страна занимает стратегическое положение в Азии, осуществляя активную внешнеполитическую деятельность в более чем 60 глобальных и региональных международных организациях.

Беларусь заинтересована в налаживании диалога с Азиатской парламентской ассамблеей и Парламентским союзом Организации исламского сотрудничества, в которых представлен Пакистан. Сардар Аяз Садик поддержал эту инициативу и заверил, что мы можем рассчитывать на содействие в этом вопросе.