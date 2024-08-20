Игорь Сергеенко встретился со спикером Национальной ассамблеи Пакистана

О межпарламентском взаимодействии и новых точках соприкосновения говорили уже в Палате представителей. Игорь Сергеенко встретился со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О межпарламентском взаимодействии и новых точках соприкосновения говорили уже в Палате представителей. Игорь Сергеенко встретился со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание стороны уделили теме укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере. Председатель Палаты представителей отметил, что Пакистан является для Беларуси важным партнером, влияние которого на международной арене постоянно растет. Эта страна занимает стратегическое положение в Азии, осуществляя активную внешнеполитическую деятельность в более чем 60 глобальных и региональных международных организациях.
Беларусь заинтересована в налаживании диалога с Азиатской парламентской ассамблеей и Парламентским союзом Организации исламского сотрудничества, в которых представлен Пакистан. Сардар Аяз Садик поддержал эту инициативу и заверил, что мы можем рассчитывать на содействие в этом вопросе.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Речь шла об активизации наших контактов, о развитии торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества между нашими странами и о повышении роли в этом процессе депутатского корпуса. Непосредственно пришли к определенным выводам, на каких направлениях нужно нарастить наше взаимодействие, в первую очередь чтобы развивать экономику наших стран, торгово-экономическое сотрудничество, чтобы внести коррективы в существующую нормативно-правовую базу. Это непосредственная задача парламента.
За 30 лет дипотношений между Беларусью и Пакистаном было заключено порядка 90 соглашений о взаимопонимании. Однако некоторым документам необходим пересмотр и перезагрузка. Этим и займутся парламентарии. Такая работа несомненно поспособствует активации дальнейшего развития двусторонних отношений.