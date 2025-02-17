Прямой эфир

Реконструкция парка Горького в Минске завершится к 1 мая

17 февраля 2025 18:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Масштабную реконструкцию парка Горького планируют завершить до 1 мая. Уже выполнено около 70 % работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Реконструкция парка Горького в Минске завершится к 1 мая-2

В ходе обновления модернизируют систему видеонаблюдения, инженерные сети, водопровод, пешеходные связи и канализацию. Парк преобразится не только технически, но и визуально: торговые объекты оформят в едином стиле. Их разместят компактно вдоль центральной аллеи, создавая атмосферу ярмарки. Старые же ларьки демонтируют. Кроме того, появятся новые аттракционы.

Реконструкция парка Горького в Минске завершится к 1 мая-4

Глеб Кузнецов, начальник Центрального детского парка имени Горького:
Все аттракционы в данный момент находятся на консервации. Весной будет период расконсервации аттракционов и подготовки к сезону.

Также в Год благоустройства планируется обновление 63 мест отдыха, которые появились за последние три года. Дополнительно оборудуют еще 18 новых зеленых зон.

# Год благоустройства # Развлечения

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: любое предприятие должно работать на государство – тогда у меня не будет к вам претензий
17 февраля 2025 18:39

Лукашенко: любое предприятие должно работать на государство – тогда у меня не будет к вам претензий

Откровенный разговор Лукашенко с частниками! Как в Беларуси будут поддерживать бизнес?
17 февраля 2025 18:39

Откровенный разговор Лукашенко с частниками! Как в Беларуси будут поддерживать бизнес?

За день отразил 12 атак фашистов! История Героя СССР Ивана Шеремета
17 февраля 2025 18:37

За день отразил 12 атак фашистов! История Героя СССР Ивана Шеремета