Реконструкция парка Горького в Минске завершится к 1 мая

Масштабную реконструкцию парка Горького планируют завершить до 1 мая. Уже выполнено около 70 % работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ходе обновления модернизируют систему видеонаблюдения, инженерные сети, водопровод, пешеходные связи и канализацию. Парк преобразится не только технически, но и визуально: торговые объекты оформят в едином стиле. Их разместят компактно вдоль центральной аллеи, создавая атмосферу ярмарки. Старые же ларьки демонтируют. Кроме того, появятся новые аттракционы.

Глеб Кузнецов, начальник Центрального детского парка имени Горького:

Все аттракционы в данный момент находятся на консервации. Весной будет период расконсервации аттракционов и подготовки к сезону.

Также в Год благоустройства планируется обновление 63 мест отдыха, которые появились за последние три года. Дополнительно оборудуют еще 18 новых зеленых зон.