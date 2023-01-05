Небезразличные белорусы присоединились к акциям «Наши дети» и «От всей души»

Новости Беларуси. Акции «Наши дети» и «От всей души». И стар, и млад в эти дни в центре внимания благотворительного марафона доброты и заботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если поздравление юных белорусов – традиция, которой более четверти века, то в 2023 году по инициативе Президента впервые новогодние и рождественские праздники по-особому прочувствуют и наши старики. В гости с подарками к ними направляются небезразличные к опыту и мудрости белорусы. Их встречают в учреждениях социального обслуживания, больницах сестринского ухода и в домах, где можно разрушить зимнее одиночество.