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Небезразличные белорусы присоединились к акциям «Наши дети» и «От всей души»

05 января 2023 08:02
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Новости Беларуси. Акции «Наши дети» и «От всей души». И стар, и млад в эти дни в центре внимания благотворительного марафона доброты и заботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небезразличные белорусы присоединились к акциям «Наши дети» и «От всей души»-1

Если поздравление юных белорусов – традиция, которой более четверти века, то в 2023 году по инициативе Президента впервые новогодние и рождественские праздники по-особому прочувствуют и наши старики. В гости с подарками к ними направляются небезразличные к опыту и мудрости белорусы. Их встречают в учреждениях социального обслуживания, больницах сестринского ухода и в домах, где можно разрушить зимнее одиночество.

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# Благотворительная акция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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