«Небезразличен ко всем людям». В чем секрет самого вежливого доктора Полоцкого района?

Новости Беларуси. Самого вежливого и внимательного доктора выбрали в Полоцком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычный конкурс провели впервые среди работников подразделений Полоцкой районной больницы. Кандидаты – специалисты взрослой и детской поликлиник, онкодиспансера, стоматологии, дневного стационара. С отрывом в 400 голосов победил заведующий хирургическим отделением городской поликлиники.



Забинтовать, наложить гипс и просто выслушать человека. К каждому пациенту – свой подход. С одним поговорить об искусстве, пока вправляешь кость. С другим пошутить. Третьего пожалеть. Оптимизм, участливость и профессионализм – вот тот самый секрет успеха доктора Морозова.

Леонид Морозов, заведующий хирургическим отделением Полоцкой центральной городской поликлиники:

Возможно, люди стали больше обращать внимание на свое здоровье. Возможно, доверие врачам стало больше. Если касаться травм, то процентов на 15 стало больше обращений. Возможно, это связано с погодными условиями – гололедом на улице.

О том, что Полоцкая больница проводит конкурс на самого внимательного доктора, Леонид Морозов узнал от друзей. И был искренне удивлен, когда в числе кандидатов обнаружил собственную фотографию.

Анастасия Бут, СТВ:

В течение полутора месяцев пациенты отдавали свои голоса за любимого доктора. 33 кандидатуры и 50 тысяч кликов. Фактически, каждый второй житель Полоцкого района принял участие в голосовании.

На самом же деле голосовали не только местные жители. Полоцких докторов хорошо знают в ближайших небольших райцентрах. Они при необходимости подменяют узких специалистов в Браславе, Россонах, Верхнедвинске, Миорах, Шарковщине.

Наталья Гапончик, жительница Полоцка:

Очень внимательный, отзывчивый, к каждому подходит, мне кажется, индивидуально. И небезразличен ко всем людям.

Ирина Шевякова, заместитель заведующего по медицинской части Полоцкой центральной городской поликлиники:

Достаточно большой опыт работы позволяет ему владеть и многими другими моментами: и сосудистой хирургии, и в плане ведения кожных заболеваний. И мы так надеемся, что доктор имеет большое будущее – стать не только заведующим отделением, но и возглавить какое-то другое подразделение.