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«Небезразличен ко всем людям». В чем секрет самого вежливого доктора Полоцкого района?

16 января 2018 01:00
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Новости Беларуси. Самого вежливого и внимательного доктора выбрали в Полоцком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Небезразличен ко всем людям». В чем секрет самого вежливого доктора Полоцкого района?-1

«Небезразличен ко всем людям». В чем секрет самого вежливого доктора Полоцкого района?-3

Необычный конкурс провели впервые среди работников подразделений Полоцкой районной больницы. Кандидаты – специалисты взрослой и детской поликлиник, онкодиспансера, стоматологии, дневного стационара. С отрывом в 400 голосов победил заведующий хирургическим отделением городской поликлиники.

Забинтовать, наложить гипс и просто выслушать человека. К каждому пациенту – свой подход. С одним поговорить об искусстве, пока вправляешь кость. С другим пошутить. Третьего пожалеть. Оптимизм, участливость и профессионализм – вот тот самый секрет успеха доктора Морозова.

«Небезразличен ко всем людям». В чем секрет самого вежливого доктора Полоцкого района?-6

Леонид Морозов, заведующий хирургическим отделением Полоцкой центральной городской поликлиники:
Возможно, люди стали больше обращать внимание на свое здоровье. Возможно, доверие врачам стало больше. Если касаться травм, то процентов на 15 стало больше обращений. Возможно, это связано с погодными условиями – гололедом на улице.

«Небезразличен ко всем людям». В чем секрет самого вежливого доктора Полоцкого района?-9

О том, что Полоцкая больница проводит конкурс на самого внимательного доктора, Леонид Морозов узнал от друзей. И был искренне удивлен, когда в числе кандидатов обнаружил собственную фотографию.

«Небезразличен ко всем людям». В чем секрет самого вежливого доктора Полоцкого района?-12

Анастасия Бут, СТВ:
В течение полутора месяцев пациенты отдавали свои голоса за любимого доктора. 33 кандидатуры и 50 тысяч кликов. Фактически, каждый второй житель Полоцкого района принял участие в голосовании.

«Небезразличен ко всем людям». В чем секрет самого вежливого доктора Полоцкого района?-15

На самом же деле голосовали не только местные жители. Полоцких докторов хорошо знают в ближайших небольших райцентрах. Они при необходимости подменяют узких специалистов в Браславе, Россонах, Верхнедвинске, Миорах, Шарковщине.

«Небезразличен ко всем людям». В чем секрет самого вежливого доктора Полоцкого района?-18

Наталья Гапончик, жительница Полоцка:
Очень внимательный, отзывчивый, к каждому подходит, мне кажется, индивидуально. И небезразличен ко всем людям.

«Небезразличен ко всем людям». В чем секрет самого вежливого доктора Полоцкого района?-21

Ирина Шевякова, заместитель заведующего по медицинской части Полоцкой центральной городской поликлиники:
Достаточно большой опыт работы позволяет ему владеть и многими другими моментами: и сосудистой хирургии, и в плане ведения кожных заболеваний. И мы так надеемся, что доктор имеет большое будущее – стать не только заведующим отделением, но и возглавить какое-то другое подразделение.

«Небезразличен ко всем людям». В чем секрет самого вежливого доктора Полоцкого района?-24

Полсотни пациентов за смену в поликлинике. За месяц минимум 5 дежурств в стационаре. А дома – требующие внимания сын и дочка. И никому самый вежливый доктор Полоцка отказать не может, разве только самому себе. На любимой рыбалке Леонид не был уже два года.

# общество # Медицина # Фотофакт # Анастасия Бут # общество # Леонид Морозов # Наталья Гапончик # Ирина Шевякова

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