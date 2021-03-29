Готовится мини-копия одной из достопримечательностей. Какой цветочной композицией удивят в Гродно в 2021-м?

Новости Беларуси. Где всегда пахнет весной, так это в теплицах с цветами. В Гродно на городские клумбы в 2021 году высадят более полумиллиона цветов. Они уже подрастают и начинают цвести. Как только позволит погода, растения украсят город. А пока ландшафтные архитекторы трудятся над эскизами цветочных композиций, ведь каждое лето стараются удивить жителей и гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь любят нестандартные решения. Например, высаживают на уличные клумбы комнатные цветы. Уже третий год практикуют декоративную капусту. Ландшафтный архитектор Татьяна Пашкевич рассказывает, что для нее принципиально важно сделать цветочные композиции эксклюзивными, такими, которые не увидишь в интернете.

Например, удивляли цветником-трансформером на колесиках: из 18 ромбов составляли разные формы (сердце, звезду, цветок). Были конструкции-мостики, цветочная стена к 75-летию Победы и фестивальные панно. Секреты этого года...

Татьяна Пашкевич, ландшафтный архитектор предприятия «Гроднозеленстрой»:

Готовится конструкция – мини-копия одной из достопримечательностей города. Эта конструкция четыре метра высотой. Она будет установлена на одном из въездов в Гродно и приветствовать наших туристов, гостей города. Более полумиллиона цветов высадят на городские клумбы. Смотрите, что растёт в теплицах Гродно