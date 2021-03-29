Прямой эфир

Готовится мини-копия одной из достопримечательностей. Какой цветочной композицией удивят в Гродно в 2021-м?

29 марта 2021 16:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Где всегда пахнет весной, так это в теплицах с цветами. В Гродно на городские клумбы в 2021 году высадят более полумиллиона цветов. Они уже подрастают и начинают цвести. Как только позволит погода, растения украсят город. А пока ландшафтные архитекторы трудятся над эскизами цветочных композиций, ведь каждое лето стараются удивить жителей и гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовится мини-копия одной из достопримечательностей. Какой цветочной композицией удивят в Гродно в 2021-м?-1

Здесь любят нестандартные решения. Например, высаживают на уличные клумбы комнатные цветы. Уже третий год практикуют декоративную капусту. Ландшафтный архитектор Татьяна Пашкевич рассказывает, что для нее принципиально важно сделать цветочные композиции эксклюзивными, такими, которые не увидишь в интернете.

Готовится мини-копия одной из достопримечательностей. Какой цветочной композицией удивят в Гродно в 2021-м?-4

Например, удивляли цветником-трансформером на колесиках: из 18 ромбов составляли разные формы (сердце, звезду, цветок). Были конструкции-мостики, цветочная стена к 75-летию Победы и фестивальные панно. Секреты этого года...

Готовится мини-копия одной из достопримечательностей. Какой цветочной композицией удивят в Гродно в 2021-м?-7

Татьяна Пашкевич, ландшафтный архитектор предприятия «Гроднозеленстрой»:
Готовится конструкция – мини-копия одной из достопримечательностей города. Эта конструкция четыре метра высотой. Она будет установлена на одном из въездов в Гродно и приветствовать наших туристов, гостей города.

Более полумиллиона цветов высадят на городские клумбы. Смотрите, что растёт в теплицах Гродно

Готовится мини-копия одной из достопримечательностей. Какой цветочной композицией удивят в Гродно в 2021-м?-10

А летом в городе расстелют цветочные ковры, в том числе разноуровневые, сделают сотню вертикальных и подвесных конструкций. Будет и тематический цветник с белорусской символикой к Году народного единства.

# Растения и цветы # общество # Татьяна Пашкевич # Галина Буро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ремонтируют ямы, сажают тысячи деревьев и кустарников. Как наводят порядок в самом зелёном районе Минска?
29 марта 2021 14:49

Ремонтируют ямы, сажают тысячи деревьев и кустарников. Как наводят порядок в самом зелёном районе Минска?

«Мы стараемся сделать их жизнь более интересной». Вот какой проект в поддержку людей с инвалидностью работает в Солигорске
29 марта 2021 14:19

«Мы стараемся сделать их жизнь более интересной». Вот какой проект в поддержку людей с инвалидностью работает в Солигорске

Квесты, викторины и игровая программа. Посмотрите, какое креативное пространство организовали в вилейском музее
29 марта 2021 14:12

Квесты, викторины и игровая программа. Посмотрите, какое креативное пространство организовали в вилейском музее