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«Не задушить в них их собственную искру». Елена Турова об обучении молодых режиссёров

15 февраля 2022 12:32
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог.  

Юлия Артюх, СТВ:
Вы сами педагог. Где вы преподаете?

«Не задушить в них их собственную искру». Елена Турова об обучении молодых режиссёров-1

Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог:
Я преподавала в Академии искусств, я выпустила курс режиссеров-аниматоров. Приятно, что сегодня несколько человек и работают у нас в этой области.

Юлия Артюх:
Вы такой человек, который поддерживает молодежь, привлекает? Где-то видит какой-то талант, искру, вы подставляете плечо или все-таки абстрагируетесь?

«Не задушить в них их собственную искру». Елена Турова об обучении молодых режиссёров-4

Елена Турова:
Когда я вела курс, сейчас я не преподаю, этот курс я выпустила три года назад. Когда у меня были ребята, для меня главное было в попытке их чему-то научить – не задушить в них их собственную искру. То есть мне казалось, что главное помочь им вытянуть то, что в них самих запрятано. Чтобы каждый чувствовал, что он творец, потому что на самом деле неважно: человек творческой профессии или нет, он творец, если он создает замечательные сапоги, печет хорошие пирожки. Он тоже творец, правильно? То есть человек, который отдает продукт своей работы, если он дает часть своей энергии, он творец. Вот вы купили замечательные, красивые туфли, вы получили от него заряд энергии. Вы радуетесь тому, что у вас есть красивая удобная обувь. Вот если мы дарим друг другу часть своей радости, это и есть наше творчество, а мы дарим радость через экран.

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# Режиссер # общество # Елена Турова # Юлия Артюх # Фотофакт

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