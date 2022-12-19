Инспекторы ГАИ помогли семейной паре из Солигорска добраться до больницы

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ продолжают оказывать помощь участникам дорожного движения, оказавшимся в сложных ситуациях из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ продолжают оказывать помощь участникам дорожного движения, оказавшимся в сложных ситуациях из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, на линию 102 поступил звонок: на проезжей части сломалась машина. Семейная пара приехала в столицу из Солигорска специально на прием в РНПЦ травматологии и ортопедии.
Инспекторы доставили женщину в медучреждение на служебном авто, а сломавшуюся машину другой неравнодушный водитель с помощью троса отвез на ближайшее СТО.
Синоптики отмечают, что и сегодня, 19 декабря, на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица. В ГАИ напоминают, чтобы не попасть в плен снежной стихии, необходимо заранее проверять техническое состояние автомобиля, особенно это касается владельцев дизельного транспорта.
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