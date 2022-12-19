Инспекторы ГАИ помогли семейной паре из Солигорска добраться до больницы

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ продолжают оказывать помощь участникам дорожного движения, оказавшимся в сложных ситуациях из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на линию 102 поступил звонок: на проезжей части сломалась машина. Семейная пара приехала в столицу из Солигорска специально на прием в РНПЦ травматологии и ортопедии.

Инспекторы доставили женщину в медучреждение на служебном авто, а сломавшуюся машину другой неравнодушный водитель с помощью троса отвез на ближайшее СТО.