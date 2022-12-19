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Инспекторы ГАИ помогли семейной паре из Солигорска добраться до больницы

19 декабря 2022 07:43
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ продолжают оказывать помощь участникам дорожного движения, оказавшимся в сложных ситуациях из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инспекторы ГАИ помогли семейной паре из Солигорска добраться до больницы-1

Так, на линию 102 поступил звонок: на проезжей части сломалась машина. Семейная пара приехала в столицу из Солигорска специально на прием в РНПЦ травматологии и ортопедии.

Инспекторы ГАИ помогли семейной паре из Солигорска добраться до больницы-4

Инспекторы доставили женщину в медучреждение на служебном авто, а сломавшуюся машину другой неравнодушный водитель с помощью троса отвез на ближайшее СТО.

Инспекторы ГАИ помогли семейной паре из Солигорска добраться до больницы-7

Синоптики отмечают, что и сегодня, 19 декабря, на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица. В ГАИ напоминают, чтобы не попасть в плен снежной стихии, необходимо заранее проверять техническое состояние автомобиля, особенно это касается владельцев дизельного транспорта.

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# ГАИ # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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