Андрей Муковозчик: нефть, вирус и мрачное настроение – это пройдет. Субботний телефельетон «Накипело»

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Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле «мысли вслух» о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик:

О том, что обвальное падение мировых цен на нефть не предсказал ни один из наших доморощенных независимых экономистов или юных политических аналитиков, вы, наверное, догадываетесь. Откликнулись лишь два доцента. «Ломается привычный миропорядок, происходит разрыв нормы», – причитает в интернете Валерий Карбалевич. «В людях накапливается мрачное настроение, ситуация летит прямо в девяностые», – припевом стонет Виктор Мартинович. Эксперты из них, прямо скажем, так себе, но больше никто не рискует. Зато на всех независимых сайтах каждый час появляются курсы валют в стиле сводок чуть ли не с фронта. Бойкие журналисты побежали по обменникам, по магазинам и рынкам – ажиотажа нет, все спокойно, снимать нечего. И все равно заголовок они дают примерно такой: «На нас надвигается шторм, и не только в экономике». Хавайся ў бульбу.

Однако умных людей хватает что среди белорусов, что промеж россиян. И они вот что замечают: «Оппозиционная пресса нагнетает панику, связанную с белорусским рублем. Это позволит накануне президентских выборов собрать массовые митинги, вывести людей на улицы. Белорусской оппозиции важно, чтобы нефть была дорогой, а рубль – дешевым». «Фонд стратегической культуры», четко и понятно. Не зарплаты людей, не благосостояние народа, не выгода всей страны для оппозиции важны, а чтобы снова улицей попытаться заменить спокойные демократические выборы. Невольно вспоминается вот что из тех девяностых: «В эту страну нужно… ни одной таблетки, ничего, несмотря на то, что там дети больны. Таким образом диктатура скорее рухнет». Вам важно, кто именно это сказал: Пазняк или Алексиевич? Мне вот нет. Способ мыслить у наших демократов, к сожалению, с годами не меняется.

В конце прошлого года они «баранiлi суверэнiтэт» непонятно от чего и кричали «супрацiў iнтэграцый», не видя ни одного документа. Сейчас плачут о нефти и о загубленной жизни. И ждут валютной паники, само собой. Но «памяркоўныя беларусы» слушают своего премьер-министра – умного, честного и тоже «памяркоўнага», тут даже Карбалевич с Мартиновичем не возразят. «Паники на валютном рынке нет», – говорит он. – «Очередей в обменниках тоже нет. Людям нет никакого смысла волноваться. Ситуация стабильная и предсказуемая».

У нас. Здесь. И это тоже отмечают братья россияне. Газета «Военно-промышленный курьер» пишет: «Беларусь подает нам добрый пример развития и народовластия. Нынешняя Россия не является примером для подражания ни для кого из бывших братьев из СССР. Нам ближе и роднее сябры, и они пока терпят ту вакханалию, которая творится в Российской Федерации. Отвернется Беларусь, и мы в этом мире остаемся вообще без союзников». Это не абы кто утверждает, а целый генерал-полковник, бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России. Дело говорит.

Без союзников Россия не останется, хоть бы и вся нефть на планете стала дармовой. Потому что братство, оно не на нефти стоит. Однако и генерал-полковник не вчера родился: «Полагать, что сябры, несмотря на козни правящей в России «элиты», будут послушны замыслам Москвы, большая ошибка», – замечает он и цитирует нашего Президента, потому что лучше не скажешь. «После последней встречи с Путиным в Сочи Лукашенко четко заявил перед общественностью: будем жить на своей земле, своим умом».