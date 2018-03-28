Не все понимают, что делать во внештатной ситуации. Как прошла учебная эвакуация посетителей из минского ТЦ «Рига»

Новости Беларуси. Трагедия в Кемерово стала поводом еще раз обратить пристальное внимание на выполнение требований безопасности в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасатели и милиция проверяют места массового пребывания людей, а также жилые помещения.
Так, сигнал тревоги 28 марта прозвучал в торговом центре «Рига». Несмотря на то, что пожарная сигнализация сработала в считанные секунды, сотрудники торгового объекта не смогли сразу справиться с ситуацией. Было выявлено несколько серьезных нарушений. Аварийный выход оказался заблокирован товарами, а при эвакуации сработал так называемый человеческий фактор. Электроприборы оказались не выключенными.
Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска:
Неудовлетворительно можно оценить работу персонала, поскольку не все отдают отчет тому, что необходимо делать в реальной или внештатной ситуации. К примеру, при возникновении условного загорания электроприбора. Однако при сработке системы пожаротушения может произойти короткое замыкание, и в дальнейшем может привести к более серьезному пожару и человеческим жертвам. Поэтому это достаточно серьезный вопрос, на который стоит акцентировать внимание и заниматься с персоналом объекта для того, чтобы они понимали серьезность вопросов и, соответственно, грамотно и четко координировали свою работу.
Свои действия при эвакуации отрабатывали и спасатели. По легенде, очаг возгорания возник на втором этаже здания. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и оперативно эвакуировали пострадавших.
Отметим, тщательные проверки и анализ безопасности мест массового скопления людей, жилых помещений поручено завершить к концу недели.