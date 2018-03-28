Не все понимают, что делать во внештатной ситуации. Как прошла учебная эвакуация посетителей из минского ТЦ «Рига»

Новости Беларуси. Трагедия в Кемерово стала поводом еще раз обратить пристальное внимание на выполнение требований безопасности в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели и милиция проверяют места массового пребывания людей, а также жилые помещения.

Так, сигнал тревоги 28 марта прозвучал в торговом центре «Рига». Несмотря на то, что пожарная сигнализация сработала в считанные секунды, сотрудники торгового объекта не смогли сразу справиться с ситуацией. Было выявлено несколько серьезных нарушений. Аварийный выход оказался заблокирован товарами, а при эвакуации сработал так называемый человеческий фактор. Электроприборы оказались не выключенными.