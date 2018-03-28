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В Беларуси приспущены государственные флаги. Страна скорбит по жертвам трагедии в Кемерово

28 марта 2018 08:51
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Новости Беларуси. В знак скорби и солидарности с Россией по поручению Президента Александра Лукашенко в Беларуси 28 марта приспущены государственные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси приспущены государственные флаги. Страна скорбит по жертвам трагедии в Кемерово-1

В Беларуси приспущены государственные флаги. Страна скорбит по жертвам трагедии в Кемерово-3

Трагедию в Кемерово с болью в сердце воспринимают все белорусы. К российскому Посольству в Минске люди продолжают нести цветы и лампады. Сегодня, 28 марта, в диппредставительстве открылась книга соболезнований.

У здания Посольства работает съемочная группа СТВ. Наш корреспондент Алена Сырова выходит на прямую связь со студией.

В Беларуси приспущены государственные флаги. Страна скорбит по жертвам трагедии в Кемерово-6

Алена Сырова, СТВ:
У Посольства России сегодня, 28 марта, приспущены флаги. За несколько дней со дня трагедии в Кемерово здесь образовался настоящий стихийный мемориал. Сегодня белорусы скорбят вместе с россиянами.

Национальные телеканалы изменили сетку своего вещания, отменены развлекательные мероприятия. Над государственными учреждениями приспущены флаги. Весь день в Посольстве России будет открыта книга соболезнований. Слова сочувствия можно будет оставить до 18 часов. Этой возможностью уже воспользовались некоторые политики.

Так, совсем недавно сюда приехали губернатор Минской области, директор Национальной библиотеки Беларуси, дипломаты и простые белорусы.

Белорусы:

В Беларуси приспущены государственные флаги. Страна скорбит по жертвам трагедии в Кемерово-9


Переживаем за своих братьев, что случилась такая серьезная, очень жестокая трагедия.

В Беларуси приспущены государственные флаги. Страна скорбит по жертвам трагедии в Кемерово-11

Этот факт, который произошел в Кемерово, – очень печальный. У меня там много друзей. Но, слава Богу, для них всё закончилось нормально, никто не погиб. Очень жалко, что произошла вся эта ситуация.

В Беларуси приспущены государственные флаги. Страна скорбит по жертвам трагедии в Кемерово-14

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Я думаю, что сегодня многие люди – не только в России и Беларуси, но и во всем мире – скорбят в связи с той трагедией, которая случилась в Кемерово. Можно сказать, глупая, нелепая смерть. Трагедия никогда не бывает плановой. В этот раз мы столкнулись с трагедией, когда погибло большое количество совершенно невинных жертв.

Такая трагедия, конечно, не могла оставить равнодушными белорусов, для которых боль братского российского народа сродни собственной. Цветы и свечи, мягкие игрушки белорусы продолжают нести к Посольству с самого утра. Здесь же открыли книгу скорби. Так что любой неравнодушный в течение дня может придти и оставить слова соболезнования кемеровчанам. Сделать это можно до 18 часов – при себе нужно иметь паспорт.

# общество # Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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