В Беларуси приспущены государственные флаги. Страна скорбит по жертвам трагедии в Кемерово

Новости Беларуси. В знак скорби и солидарности с Россией по поручению Президента Александра Лукашенко в Беларуси 28 марта приспущены государственные флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедию в Кемерово с болью в сердце воспринимают все белорусы. К российскому Посольству в Минске люди продолжают нести цветы и лампады. Сегодня, 28 марта, в диппредставительстве открылась книга соболезнований. У здания Посольства работает съемочная группа СТВ. Наш корреспондент Алена Сырова выходит на прямую связь со студией.

Алена Сырова, СТВ:

У Посольства России сегодня, 28 марта, приспущены флаги. За несколько дней со дня трагедии в Кемерово здесь образовался настоящий стихийный мемориал. Сегодня белорусы скорбят вместе с россиянами. Национальные телеканалы изменили сетку своего вещания, отменены развлекательные мероприятия. Над государственными учреждениями приспущены флаги. Весь день в Посольстве России будет открыта книга соболезнований. Слова сочувствия можно будет оставить до 18 часов. Этой возможностью уже воспользовались некоторые политики. Так, совсем недавно сюда приехали губернатор Минской области, директор Национальной библиотеки Беларуси, дипломаты и простые белорусы. Белорусы:



Переживаем за своих братьев, что случилась такая серьезная, очень жестокая трагедия.

Этот факт, который произошел в Кемерово, – очень печальный. У меня там много друзей. Но, слава Богу, для них всё закончилось нормально, никто не погиб. Очень жалко, что произошла вся эта ситуация.