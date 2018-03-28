«Я вижу, что меня услышали». Инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провёл приём граждан в Корме

Новости Беларуси. С проблемами регионов продолжают знакомиться представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Личный прием граждан провел помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко.

Один из вопросов – фермеры просят помочь вернуть заработанные деньги. Сельхозпредприятия несколько лет не рассчитываются с ними за зерно и транспортные услуги. Например, фермер Николай Виненков никак не может получить заработанные за два года 97 тысяч рублей.

Юрий Шулейко, помощник Президента – инспектор по Гомельской области: Нужно сегодня культивировать фермерство. Мы сегодня доплачиваем за обработку земли. Здесь люди получают зерно или продукцию животноводства, сдают и вопросов не задают, и трудоустроены, и кого-то еще привлекают на работу. Я считаю, что вопросом кто-то в районе не владеет или не хочет заниматься.

Николай Виненков, фермер:

Я вижу, что меня услышали. Очень приятно. Сразу совсем другое состояние. Надежда приобретает смысл.

В небольшом Кормянском районе на личный прием к помощнику Президента обратилось шесть человек. Почти каждая история – нестандартный случай. Впрочем, как оказалось при индивидуальном подходе к решению проблемы, безвыходных ситуаций не бывает.