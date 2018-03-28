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«Я вижу, что меня услышали». Инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провёл приём граждан в Корме

28 марта 2018 07:30
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Новости Беларуси. С проблемами регионов продолжают знакомиться представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Личный прием граждан провел помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко.

«Я вижу, что меня услышали». Инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провёл приём граждан в Корме-1

Один из вопросов – фермеры просят помочь вернуть заработанные деньги. Сельхозпредприятия несколько лет не рассчитываются с ними за зерно и транспортные услуги. Например, фермер Николай Виненков никак не может получить заработанные за два года 97 тысяч рублей.

«Я вижу, что меня услышали». Инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провёл приём граждан в Корме-4

Юрий Шулейко, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:
Нужно сегодня культивировать фермерство. Мы сегодня доплачиваем за обработку земли. Здесь люди получают зерно или продукцию животноводства, сдают и вопросов не задают, и трудоустроены, и кого-то еще привлекают на работу. Я считаю, что вопросом кто-то в районе не владеет или не хочет заниматься.

«Я вижу, что меня услышали». Инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провёл приём граждан в Корме-7

Николай Виненков, фермер:
Я вижу, что меня услышали. Очень приятно. Сразу совсем другое состояние. Надежда приобретает смысл.

В небольшом Кормянском районе на личный прием к помощнику Президента обратилось шесть человек. Почти каждая история – нестандартный случай. Впрочем, как оказалось при индивидуальном подходе к решению проблемы, безвыходных ситуаций не бывает.

# общество # Прием граждан # Фотофакт # Юрий Шулейко

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