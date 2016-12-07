Не вместе навсегда: минчанка не смогла исполнить волю родителей и похоронить их рядом из-за развода

Жизнь предоставляет нам возможность набраться ума и опыта, но мы, в основном, предпочитаем опыт. Об опытах над разумом и душой – этот сюжет. Отношение к смерти, во многом, зависит от образа мыслей живущего: одни воспринимают смерть, как трагедию, другие – как освобождение от опостылевшей жизни и переход в вечность. Но даже самый жизнеутверждающий оптимизм не способен унять боль утраты родственников. На Западном кладбище столицы Татьяна Геннадьевна, увы, появляется регулярно. Два года назад минчанка похоронила здесь мать.



Татьяна Курс:

Как видите, могила двойная. И мы с братом решили, что родителей мы будем хоронить вместе, поэтому изначально мы ориентировались именно на Западное кладбище. Сделали памятник, установили, приезжаем, ухаживаем Люди смертны и смертны внезапно. Меньше месяца назад Татьяне пришлось проводить в мир иной и отца. Но очень скоро минчанка столкнулась с бытовыми вопросами, а точнее, с юридической проволочкой: заранее подготовленное место в парной могиле родителей Татьяны неожиданно оказалось недоступным для тела умершего отца. Татьяна Курс:

Вот, это – могила моего отца. Он умер пару недель назад, и когда мы с братом думали, что сейчас похороним его с мамой, и они упокоятся вдвоём с миром, оказалось, что нельзя. Причина банальна – они в разводе. При жизни чета родителей Татьяны успели развестись и сойтись вновь, а вот регистрировать свои отношения повторно посчитали ненужной формальностью. За что, увы, расплатились после смерти. Лишь потеряв близких, на печальной практике минчанке пришлось познакомиться с самым инфернальным из юридических законов – «Законом о погребении».



Сергей Тур, заместитель директора по идеологической работе КУП «Спецкомбинат КБО»:

Согласно этого закона, в статье 35-ой сказано, что участки для погребения предоставляются в размере двухместного захоронения, гарантирующее погребение умершего, а в последующем – умершего супруга или близких родственников. На основании этой статьи и было произведено захоронение, согласно закону. И всё было правильно. Разведённые супруги не могут быть захороненными рядом, потому что у них нет для этого оснований.

Они уже разведены и не считаются близкими родственниками. Татьяна Курс:

Даже не знаю, что сказать. С юридической точки зрения, да, разведённые люди – это чужие люди. Но это – мои родители. В конце концов, мы все – люди. Мы разводимся, мы сходимся, но это – не повод того, что сейчас произошло. Честно говоря, это просто ужас. Ситуация, в которую попала наша героиня, иллюстрирует тот случай, когда возмущённого можно понять по-человечески, а вот сухой язык юриспруденции ответит, что незнание законов не освобождает от ответственности. Утешить Татьяну сможет церковь: с точки зрения православного христианства, браки заключаются на земле, но союз любящих сердец не сможет нарушить даже раздельное захоронение.



Виталий Малишевский, клирик прихода в честь Архистратига Божия Михаила:

Конечно, с одной стороны, удобно, когда родственники посещают могилы, находящиеся рядом. Но, если такой возможности не существует, внешние обстоятельства этому препятствуют, то особо расстраиваться по этому поводу не стоит. Почему? Господь даёт ответ нам на этот вопрос. В земной жизни семья – это школа любви, в которой мы формируемся. Но в жизни будущего века другие правила: Господь говорит, что после воскрешения из мёртвых уже не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. То есть, семейные отношения, которые мы имеем сейчас, они упразднятся, они исчезнут.

И близость друг к другу уже будет зависеть не от расположения могил, а от способности любить. Традиции, связанные со смертью, всегда отличались у людей в разных частях мира. К примеру, в Монголии мёртвые тела скармливали животным, в Индии их кремировали, а в Африке для ушедших в загробный мир сооружали целые дома.



Современный мир сохранил всего два цивилизованных способа попрощаться с телом: кремация и традиционное погребение на кладбище.