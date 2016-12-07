Незаконная вырубка деревьев обошлась колхозу в 31 тысячу рублей

Новости Беларуси. Столкновение интересов. В Дрогичинском районе на Брестчине

работники одного сельхозпредприятия незаконно вырубили более 750 деревьев на территории другого.

Это целая лесополоса, излюбленная у грибников. Причем работали незаконно, без оформления необходимых документов. В обстоятельствах ЧП разбирались в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не так давно здесь росли стройные ряды красавиц-берёз, а сегодня лишь голые пни, словно скупые напоминания о былом пейзаже. Сделать на месте березняка еще одну пашню решили в местном СПК. Щепки летели целую неделю, пока тревогу не забили жители соседней деревни.

Валентин Шетько, житель деревни Адамово:

Зимой собирали снег, влагу. Летом защищали от пыльных бурь. Зимой тут защищались разные звери: зайчики, лисы. А осенью утки, цапли, буслы разводились. Я считаю, что это неграмотные действия каких-то руководителей.

Как выяснилось позже, работы и вправду велись без разрешения. Но к тому моменту под топор пустили уже более 750 деревьев.

Петр Бутрим, СТВ:

Пикантность незаконной вырубке березняка придает и тот факт, что деревья росли на территории соседнего хозяйства. Вся вырубленная полоса – порядка 2,5 километров. Таким образом, без своего главного щита остались в десятки гектаров угодий.

Инициаторы незаконной вырубки теперь лишь пожимают плечами. Говорят, Указ Президента о запрете таких действий без необходимого разрешения прочитали невнимательно. Поэтому и нарубили дров во всех смыслах.

Михаил Божко, юрисконсульт сельхозпредприятия «Осовецкий»:

Приехали экскаваторы. Не успели разработать проектную документацию. Нам надо был или лесорубочный билет, пока проектная документация не утверждена, либо пока этим не заниматься.

Для того, чтобы успеть сделать дело до зимы, мы начали вырубку древесно-кустарниковой растительности без проектной документации.

О масштабной вырубке берез на своей территории в соседнем СПК, как оказалось, знали. Но решили: раз хозяйничают, значит неспроста.

Игорь Рогаль, старший госинспектор оперативно-аналитического отдела Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Полоса несет непосредственно полезащитную функцию. Никаких разрешительных документов на право рубки у них, конечно же, не оказалось. Оказалось, что колхоз вырубил порядка 2,5 километров.

Вред, причиненный окружающей среде, составил 31 тысячу рублей.

К слову, штраф провинившиеся уже заплатили. Только вот зеленое насаждение не вернуть: на это уйдет не один десяток лет.