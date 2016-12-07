Грязь, моча и мошки: в минской квартире сидит собака без выгула, всё течёт на соседей с младенцем

Собака должна жить на улице в будке, чтобы человек оставался для неё кумиром, а не соседом. Как собака, о которой сейчас пойдёт речь. Она живёт в обычной городской квартире совершенно одна. В столичный дом по улице Славинского Михаил с Екатериной переехали в мае 2016 года. Всё лето будущие родители готовились к пополнению в семье и не сразу заметили, что простая, но уютная съёмная квартира отдаёт душком.



Екатерина и Михаил Ледвиц:

Периодически замечали, что подтекает, но, поскольку было лето, всё быстро высыхало. А запах списали на то, что квартира долго стояла без жильцов, с закрытыми окнами, и за лето затхлость появилась, учитывая, что первый этаж. Начали проветривать и, в итоге, поняли, что это не затхлость, а соседи сверху. А когда убрал ещё потолок навесной, там всё и обнаружилось. Грязь, моча и мошки – такие незавидные находки обнаружил Михаил под навесным потолком в коридоре.



Хозяин почистил и зашпатлевал поверхность, но это не помогло. Уже спустя два дня потолок вновь стал протекать, а молодая семья осталась жить под «золотым дождём».

Михаил Ледвиц:

Это сюда капает. Обычно здесь тряпка лежит. Тряпка, либо тазик. Сейчас вот положили бумажку и видно, что она уже жёлтая.



Екатерина и Михаил Ледвиц:

Сначала подумали, что это – трубопровод у соседей, а когда начали выяснять, оказалось, что трубы у них в порядке (об этом ЖКХ нам сообщил). Оказалось, что это собачка. Сантехники сказали, что это – не сантехника.

У нас в акте написано, что это – именно домашнее животное «протекает». Ну, как бы, протекает. Как выяснилось, пластиковый навесной потолок много лет скрывал тайную жизнь соседей сверху. Оказывается, две квартиры на втором этаже «хрущёвки» принадлежат одинокой даме, Елене Тамилиной, причём, в одной квартире женщина живёт сама, а двухкомнатные апартаменты напротив хозяйка выделила своей собаке – 12-летней немецкой овчарке.

Но на этом странности не заканчиваются: соседи уже много лет не видели животное. Сама Тамилина на контакт не выходит, но жильцы дома утверждают, что женщина годами не выгуливает агрессивную овчарку, а соседей держит в страхе. Мария Кудинова, соседка:

Хай вот, кто тут живёт, из 4-го подъезда, и тоже эта стенка им мешает, собака мешает. А мне, ей-Богу, нет, потому что я с той стороны живу. Соседи:

Короче говоря, она просто у неё нетренированная. Она за ней не ухаживает, не дрессирует абсолютно. Она неуправляема. Она сказала, что она даже два раза ей самой и руку ломала, и нос ломала. Кого только не просили о помощи Екатерина и Михаил: коммунальщиков, милицию, администрацию Первомайского района – и никто не смог остановить «золотой дождь» в доме на Славинского. В качестве рычага воздействия на даму с собачкой, рассматривается даже статья 339 Уголовного кодекса – «За жестокое обращение с животными».



Марина Авсянникова, адвокат:

С точки зрения нашего законодательства, животное приравнивается к вещи. То есть, это – «вещь». Статья 137 Гражданского кодекса говорит о том, что это – вещь, если иное не предусмотрено законодательством. Иное не предусмотрено законодательством, просто это вещь, обладающая чувством – почему мы и говорим о жестоком обращении. Если эта вещь терпит жестокое обращение, соответственно, привлекается к ответственности человек. Есть хозяйка, которая обязана содержать это животное. Если это животное терпит какие-то лишения: голодает, находится в антисанитарных условиях, уже повлекло какие-то заболевания. Но добиться наказания в виде штрафа, исправительных работ или ареста – не просто. «Жестокое обращение» нужно доказать, с помощью специальной комиссии и осмотра животного ветеринаром. Гораздо актуальнее и эффективнее, по словам адвоката, выдвинуть претензию в рамках Административного кодекса – за нарушение правил пользования жилым помещением. Марина Авсянникова, адвокат:

Схема будет действия такая же, как мы говорили раньше: человеку необходимо обратиться в администрацию своего района для того, чтобы они эти обстоятельства зафиксировали, вынесли предупреждение официальное, установили срок для устранения этих нарушений. То есть, либо хозяйка эту собаку забирает, либо она лучше о ней заботится – неважно, каким образом, главное, чтобы людям после этого стало жить хорошо. Законом предусмотрена возможность подавать иск на выселение собственника. А между тем, уже четвёртый месяц ребёнок Екатерины и Михаила живёт с родителями в антисанитарных условиях.



Екатерина и Михаил Ледвиц:

У нас 3-месячный ребёнок и, вследствие всего происходящего, что у нас на потолке, завелись мошки, покупаем «Раптор», уже ничего не помогает.