Напополам переломала ногу: самые частые травмы в гололед

Новости Беларуси. Из плюса в минус и наоборот. Резкие перепады температуры воздуха сегодня поставили подножку десяткам минчан.

Гололёд сохранится и 8 декабря.

Из-за этого, а также порывистого ветра синоптики на четверг объявили оранжевый уровень опасности. О том, как важно смотреть под ноги в такую погоду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народную пословицу в такой ситуации вспомнишь поневоле. В этот день Виктор Васильевич затеял ремонт машины. Пошел за инструментом к багажнику, но волею случая за руль теперь не скоро.

Виктор Савков:

Не сгруппировался, поэтому на руку туловищем лег.

И таких, угодивших в ловушку погоды, в эти дни в коридорах травмпунктов немало. Переломы, ушибы, растяжения... С начала ноября скользкая дорожка только в Минске привела в больницы почти 400 человек. Основной наплыв пришелся на последние сутки.

Гололедный пик, по традиции, утром и вечером.

Виктор Сташевский, заведующий приемным отделением травматологии 6 городской клинической больницы Минска:

На вчерашний день в топе районных травм был закрытый перелом луча в типичном месте. Люди группируются, падают на вытянутую руку, и вся потенциальная кинетическая энергия падения приходится в одну точку. И ломается луч в типичном месте.

А вот стационар попадают те, кому с падением не повезло особенно. Наш собеседник – Илья Владимирович – вспоминает: еще вчера утром он бы не поверил, что вместо работы придется ехать в больницу с серьезной травмой.

Илья Капаровский:

Операция, вставка пластины в руку: у меня там ниже плеча перелом. Думаю, что дней на 10 я тут завис.

А Любовь Антоновна прямо на больничной койке передает «привет» коммунальным службам. Проторенная в магазин тропа, несмотря на гололед, была обделена вниманием и песком.

Любовь Макушникова:

Осторожно шла, и все-таки поскользнулась и упала. Напополам переломала ногу. А передо мной женщина шла, и на том же месте упала.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Кстати, информацию о том, где поскользнулись пациенты, медики передают коммунальщикам. Так что «скользкая дорожка» отмечается официально. Дальше дело за профильными службами.

Валентина Лапуцкая, рабочий по комплексной уборке ЖЭС №6 Гродно:

Сложнее всего убирать с асфальта, долбить лед. Потому что он очень плохо отходить от асфальта.

На мастерах уборки уличной зимой особая миссия. Дворником Валентина Брониславовна работает уже 10 лет. Женщина вспоминает: сама пару раз неудачно поскользнулась. С тех пор всегда убирает свой участок качественно.

Валентина Лапуцкая:

С гололедом боремся. Чтоб приятно было пройтись, чтоб не падали люди, чтоб потом не было никаких жалоб, звонков.

Впрочем, против гололеда придумано немало хитростей. Как вам такой девайс на ботинках?

Ирина Купцепалова, заведующая обувным магазином:

Чтобы не скользить по льду, мы переводим подошву вот в такое положение. Антигололед, и вы будете себя чувствовать на ногах уверенно.

Полагаться на полезный тюнинг, хорошую реакцию, осторожность… Но уж точно не стоит надеяться на погоду. По крайней мере, в ближайшие дни.