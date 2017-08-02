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Не в фонтане, а в небе: на аэродроме «Каролино» в Гродненской области десантники отметили День ВДВ

02 августа 2017 13:37
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают 2 августа воздушно-десантные войска и силы специальных операций Беларуси. В Гродно в этот день существует многолетняя традиция – всех обладателей голубых беретов приглашают утром совершить праздничный прыжок с парашютом. Не по приказу, а в удовольствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящие десантники 2 августа прыгают с парашютом, а не купаются в фонтане. Под таким девизом на аэродроме «Каролино» стартовал День ВДВ. Сюда приехали люди, для которых служба в десанте – не просто память в дембельском альбоме. Спустя годы они остаются верны небу.

Не в фонтане, а в небе: на аэродроме «Каролино» в Гродненской области десантники отметили День ВДВ-1

Более 30 человек – такой десант готов подняться на высоту в 2,5 тысячи метров. На аэродроме встретились друзья и сослуживцы. Сегодня они вновь с гордостью надели тельняшку и голубой берет.

Не в фонтане, а в небе: на аэродроме «Каролино» в Гродненской области десантники отметили День ВДВ-4

Владислав Швецов, десантник:
В 1993 году у меня уже было больше 200 прыжков. И вопрос, где служить, не стоял. Поэтому я пошел в 103-ю витебскую воздушно-десантную дивизию 357-й парашютно-десантный полк. Настоящий десантник должен хотя бы раз в год прыгать с парашютом.

Не в фонтане, а в небе: на аэродроме «Каролино» в Гродненской области десантники отметили День ВДВ-7

Павел Копылов, десантник:
Как сказали у нас офицеры воздушно-десантной службы в Марьиной горке, прыжки с парашютом – это то, что отличает воздушно-десантные войска от обычной пехоты.

Короткий инструктаж и четкое выполнение правил – все почти как в армии по уставу.

Не в фонтане, а в небе: на аэродроме «Каролино» в Гродненской области десантники отметили День ВДВ-10

Минуты набора высоты – и небо раскрасил салют из парашютов.

Не в фонтане, а в небе: на аэродроме «Каролино» в Гродненской области десантники отметили День ВДВ-13

Константин Царик, директор Гродненского областного аэроклуба:
Десантники – это сила, это смелость, это натиск. Как говорится, не попал в ВДВ – радуйся, попал в ВДВ – гордись.

И они гордятся. Многие на аэродром приехали с группой поддержки. День ВДВ для них уже давно семейный праздник. Ведь жены тоже заочно служат в армии – обеспечивают надежный тыл.

Не в фонтане, а в небе: на аэродроме «Каролино» в Гродненской области десантники отметили День ВДВ-16

На следующий год десантники вновь обещают встретиться на летном поле. С одним пожеланием – чтобы это были только мирные прыжки.

# общество # Праздничные даты # Галина Буро # Анатолий Бояринцев

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