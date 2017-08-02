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Разработка белорусских ученых: новый пожарный ствол появился в арсенале спасателей

02 августа 2017 11:40
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Экстренный вызов, сирена. Каждая секунда на счету! Бедствия всегда застают врасплох пожарных.

Наши учёные кропотливо работают над усовершенствованием орудия для тушения огня. Идея создать отечественный пожарный ствол пришла сотрудникам Университета гражданской защиты МЧС.

В руках одного из разработчиков Артёма Морозова – готовый прибор. Он в два раза дешевле зарубежных аналогов и гораздо мобильнее.

Благодаря этому, тушить пожары разной сложности стало гораздо проще. Имеющиеся в арсенале приборы могут дотянуться до огня на расстоянии более 15 метров. Отечественная разработка тушит пожар с 30-35-метровой дальности.

# общество # Фотофакт # Белорусская наука # Артём Морозов # Олег Корней

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