Анатолий Черный: Все, кто заключили кредитные договоры до выхода 240 указа, продолжат строительство жилья и смогут получить субсидии

На проблему обратил внимание Президент, и сегодня вопрос решился.

Дело в том, что согласно документу, который действовал с 2007 года, эти категории белорусов могли рассчитывать на финансовую помощь в выплате кредита. Однако в начале июля 2017 года механизмы изменились. В силу вступил 240 указ, предусматривающий адресное субсидирование, и многие белорусы оказались в правовой коллизии.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Все, кто заключили кредитные договоры до выхода 240 указа, продолжат строительство своего жилья и смогут его после регистрации получить субсидии и поддержку ту, на которую они рассчитывали.

Практически это будет порядка 27 миллионов белорусских рублей.

Таким образом, гражданам, которые уже начали строительство и взяли коммерческий кредит, по сути, продлили право на получение финансовой помощи от государства. Уже известно, что на поддержку могут рассчитывать более 2800 молодых и 148 многодетных семей.