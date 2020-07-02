Не успел купить талончик, у кондуктора не было сдачи – теперь это в прошлом. Сервис «Оплати» заработал ещё в трёх городах Беларуси

Новости Беларуси. Сразу три города Беларуси накануне Дня Независимости сделали подарки своим жителям – внедрили в общественном транспорте бесконтактную систему оплаты проезда: Минск, Волковыск и Слоним. Мобильное приложение «Оплати» – разработка от резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сервис открывает новые возможности для оплаты привычных покупок: от талонов в автобусах до товаров и услуг. Как и где это работает – материал Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Все больше белорусских городов подключаются к электронной системе оплаты проезда. К 15 населенным пунктам сегодня добавилось еще три. Поехали!

Теперь не только регионы, но и столица. Приложение «Оплати» в Минске на троллейбусном маршруте № 77. Оплата тремя способами – по QR-коду, через Bluetooth и по гаражному номеру транспорта (он указан на наклейках). Инновационную систему оплаты талонов разработала резидент ПВТ белорусская IT-компания LWO совместно с «Белинвестбанком».

Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики:

С радостью могу сказать, что мы стартуем в Минске, что мы выполнили все требования, которые предъявил «Минсктранс». Мы поддержали специальный бизнес-процесс, который они нам предъявили, и по этому бизнес-процессу мы стартуем, мы начинаем ехать, мы будем работать. И мы надеемся на отклик от пассажиров, от граждан Минска, для того чтобы мы могли получить их мнение о том, что им удобно, как им удобно. И я уверен, что будет выбран наилучший вариант.

Пользоваться «Оплати» проще простого. Бесплатно скачал в Play Маркете или App Store приложение, зарегистрировался – и электронный кошелек в кармане. Пополнять счет можно картой любого банка без комиссии. Осталось навести телефон на QR-код в автобусе.

Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам LWO:

Нажимаем на кнопочку «Сканировать» – выскакивает такая рамка сканера. И мы эту рамку сканера наводим на QR-код. Вот у нас сразу же идет предложение купить билет. В данном случае предлагается мне купить разовый билет, один за 60 копеек. Я могу количество билетов увеличить, допустим, купить два либо могу купить проездной билет. Нажимаю кнопку «Оплатить».

Не успел купить талончик, у кондуктора не было сдачи – для жителей Волковыска это в прошлом. На городские маршруты выходят 25 автобусов, оснащенных QR-кодами. Бумажный билет под рукой не всегда, а вот смартфон, пожалуй, сегодня у каждого. Пробираться к кондуктору не придется – оплата сработает на расстоянии и сэкономит бумагу.

Вячеслав Гусак, директор филиала «Автобусный парк № 4 Волковыска»:

Очень большие деньги мы тратим, скажем, на изготовление нынешних билетов, которые кондуктора продают. Поэтому внедрение этой системы нам значительно сократит затраты на организацию пассажирских перевозок в городе Волковыске.

Простой и понятный интерфейс умной новинки вовсю тестируют и жители Слонима. Прогрессивный способ оплаты опробовал даже мэр – установил приложение себе на телефон. Надо быть в тренде, ведь в Беларуси уже покупают 13, 5 тысячи смарт-билетов в день, и эта цифра растет.

Геннадий Хомич, председатель Слонимского райисполкома:

Я думаю, что наши жители и гости по достоинству оценят и воспользуются этой уникальной возможностью оплачивать проезд в городском транспорте с помощью этого приложения «Оплати. Транспорт». Я думаю, что это позволит быстро, удобно и, главное, безопасно оплачивать. Кстати, приложение разработано не только для транспорта. Это целая экосистема, проще говоря, полноценный электронный кошелек для оплаты любых покупок, в том числе через ЕРИП. На него можно даже получать зарплату. И не только.

Андрей Сокиро, заместитель председателя правления «Белинвестбанка»:

Кроме этого, это переводы между вашей телефонной книгой, это сохранение и использование скидочных карт, это оплата коммунальных и прочих платежей, это сбор денег на групповые цели и многое-многое другое. Система находится в постоянном развитии, и мы надеемся, что она станет незаменимым помощником для нашего белорусского современного человека.

Число пользователей приложения в стране уже идет на тысячи. А вот и повод для праздника: житель Бобруйска Владимир Лопатко, сам того не зная, стал 100-тысячным человеком, который завел электронный кошелек «Оплати». Ему поздравления и подарки.